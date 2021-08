Héroes sin capa: Rescatan a hombre en silla de ruedas que cayó a las vías del metro en NY

Héroes sin capa, buenos samaritanos, gente de gran corazón… No importa como se les llame; lo importante es que estas personas están en el momento justo para hacer la gran acción del día. Este fue el caso de un sujeto en Nueva York, quien no la pensó dos veces y bajó a las vías del metro para ayudar a otro hombre en silla de ruedas que había caído ahí.

Junto a él, otros pasajeros se sumaron a la buena acción para apoyar en el rescate y lo hicieron a tiempo ya que el convoy estaba a unos cuántos segundos de arribar a la estación. Las autoridades dijeron que la persona de la silla se encuentra bien, pero no lograron dar con la identidad del individuo que bajó a rescatarlo.

Los siniestros en el metro de la ciudad de Nueva York no cesan. Tan solo hace un par de meses, les contábamos sobre la agresión que sufrió una mujer luego de que un joven la apuñalara por la espalda en la estación Union Square, hasta que un hombre se acercó para someter al agresor. Y así como en esa historia, seguimos viendo a algunos héroes sin capa que se la rifan para ayudar a otras personas.

Curiosamente, los hechos de los que te hablamos ahora también sucedieron en la estación del metro antes mencionada, pero en esta ocasión una persona en silla de ruedas fue quien estuvo en aprietos cuando cayó a las vías del andén. En un video que se viralizó desde la cuenta de Twitter Subway Creatures, se aprecia cómo este hombre permanece tirado por varios segundos en el paso del ferrocarril.

Acto seguido, otro individuo baja a ayudarlo pues al fondo se escucha que el tren se acerca. Por un momento, se ve que el hombre en silla de ruedas se puede sostener por su propia cuenta, pero no puede caminar. En ese instante, otros pasajeros ayudan para cargarlo y subirlo a la plataforma de espera.

Por fortuna y gracias a todos los civiles que no dudaron en ayudar, la persona que había caído a las vías se salvó y de acuerdo con lo que señala The New York Post, recibió atención médica. Lo reportaron estable y sin lesiones severas. Por otro lado, el primer hombre que bajó a apoyar no ha sido identificado por las autoridades, así que seguramente por ahí va caminando un héroe anónimo, de esos que se necesitan de ves en cuando.

This afternoon in Union Square a man in a wheelchair somehow ended up on the subway tracks. Luckily, a Good Samaritan jumped down and rescued the man about 10s before the train came into the station. Huge shoutout to whoever the guy is who jumped down to help! #subwaycreatures pic.twitter.com/Uhx2drg2NH

— Rick (@SubwayCreatures) August 4, 2021