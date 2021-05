Hombre detiene a agresor que apuñaló a una mujer en el metro de NY

Aunque no lo crean, aún hay personas dispuestas a arriesgar su vida con tal de salvar a otras. Héroes o heroínas sin capa, buenos samaritanos… llámenles como sea; lo importante es que esta gente muchas veces en está en el momento indicado para impedir una tragedia. Tal es el caso de Sean Conaboy, un hombre cuya heroica acción se ha vuelto viral en los últimos días.

¿Qué fue lo que hizo? Pues bien, él logró detener a un joven de 22 años identificado como Joshua Nazario, quien de un momento a otro atacó con un cuchillo a una mujer en la estación Union Square de Nueva York. Por fortuna, la víctima no presentó lesiones que pusieron la pusieran en riesgo mortal.

Hombre detiene a agresor que acuchilló a una mujer

Todo sucedió el pasado miércoles 19 de mayo pasadas las 10 de la noche. En una grabación captada por las cámaras de seguridad de la estación del metro antes mencionada en Manhattan, se aprecia cómo un sujeto vestido totalmente de negro y con el gorro de su sudadera en la cabeza, se abalanza por la espalda sobre una mujer que revisaba su teléfono.

De inmediato, el agresor Joshua Nazario sacó un cuchillo y apuñaló a la mujer -identificada como Kelli Daley de 54 años– en la clavícula y el hombro en varias ocasiones, tal como indica The New York Post. El ataque pudo ser peor de no ser porque Sean Conaboy (un camarógrafo de la CBC que regresaba del trabajo) intervino al instante tacleando al hombre del cuchillo.

El video muestra a Sean empujando a Nazario para después someterlo junto con otros usuarios que se encontraban en el lugar. El heroico desconocido dijo que en los instantes previos ya había visto actuar de manera extraña al joven que atacó a Kelli. “Escuché a una mujer gritar, y eso es suficiente para mí… Simplemente lo salté, lo tacleé, me fui sobre su espalda. Y eso nos llevó a la superficie de la plataforma. Estaba tratando desesperadamente de mantenerlo boca abajo”, dijo Conaboy a ABC News.

También puedes leer: HDLCH: CAPTAN A UN HOMBRE GOLPEANDO A ADULTO MAYOR EN NUEVO LEÓN

La mujer se encuentra fuera de peligro; policías detienen a agresor

Tras el ataque, Kelli fue trasladada al Hospital Bellevue y se reportó que las heridas no ponen en riesgo su vida. Por su parte, Joshua Nazario fue arrestado y culpado por cuatro delitos graves entre los que se incluyen posesión de armas.

El medio NY Daily News platicó con una familiar de Nazario, quien reveló que el joven de 22 años padece de esquizofrenia e incluso estaba medicado, pero parece que en los recientes días suspendió el tratamiento. Dicho periódico menciona que la policía investiga cerca de 50 agresiones a transeúntes en el último mes y que en el metro de Nueva York, también se han registrado varios ataques como este en las últimas semanas.