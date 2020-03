Vivimos en un mundo que prácticamente está unido gracias a (como diría nuestro preciso) las benditas redes sociales. Es muy común que todo el mudo los use, ya sea para echar el chisme, ver memes, enterarnos de misterios de la humanidad gracias a los hilos o simplemente para distraerse de la vida cotidiana. En los últimos años TikTok se ha puesto de moda entre la chaviza por subir videos cortos que rápidamente se vuelven virales, y parece que el Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS para los cuates– también quiere entrarle para poner su granito de arena contra el COVID-19.

Resulta que a finales de 2019 –para ser precisos en noviembre– el IMSS abrió una cuenta oficial en la popular red social. Desde entonces se han dedicado a subir videos en la plataforma para promocionar a la institución, pero frente al brote del coronavirus han sacado un montón de TikToks aún más creativooooos con el fin de informar a la juventud sobre las medidas que se están tomando para evitar el contagio masivo.

Echando mano de las personas que había por ahí (eso queremos creer), así como de algunos doctores y enfermeras, la cuenta del IMSS no ha escatimado en los videos que ha compartido. Primero iniciaron leve, diciendo que no era suficiente evitar los saludos de mano, de beso o abrazos para que el virus no se propague. También utilizando “Uptown Funkç” de Mark Ronson con Bruno Mars le enseñaron a los chavos que deben utilizar un pañuelo desechable –de preferencia– a la hora de estornudar.

Después hicieron el tag del coronavirus, en el que mostraban los síntomas de esta enfermedad e invitaban a que si tenía alguno de estos llamaran a los número que ahí proporcionaban para que recibieran atención médica. Pero después la cosa se puso más interesante, pues apoyaron al #QuédateEnCasa con un video muy peculiar, se subieron a la ahora conocida Susana Distancia y hasta utilizaron una botarga bastante kawai para enseñarles a todos sus seguidores cómo lavarse las manos correctamente.

Si no nos creen, a continuación les mostramos un ejemplo de lo que pueden encontrar en la cuenta de TikTok del IMSS:

Únete a ##elretoenmismanos para unas ##manosseguras y combatir el ##covid ##covid19mx | ##imss ##cincodecinco ##ringo ##voluntariadoimss ##coronavirus @who

♬ Chinese New Year – SALES

Por supuesto que la institución de salud más importante de nuestro país ha recibido críticas por parte de los usuarios, pues la gran mayoría les piden que mejor atiendan a los pacientes en lugar de hacer TikToks. Por otro lado hay quien aplaude que el IMSS esté buscando nuevas maneras de llevarle esta clase de mensajes importantes a la juventud mexicana. Si son peras o manzanas, de algo estamos seguros, le entienden mejor a esta onda de la chaviza de nosotros, jiar jiar.