Qué extraño: Influencer organiza la rifa de una camioneta y su mamá se la ganó

Sin duda, los influencers siempre nos dan de qué hablar. Y no precisamente porque se rifen con buenas acciones o por tener un gran comportamiento, sino todo lo contrario. Desde hace ya un buen rato, a estos personajazos de redes sociales se les ocurrió regalar cosas a todos sus seguidores a través de sorteos o “giveaways”. Sin embargo, esta dinámica no es lo más transparente que digamos, y eso es justo lo que está pasando con una influencer, cuya rifa se hizo viral y no de la manera que le hubiera gustado.

Por acá les hemos contado de casos similares. Recientemente una chica pasó por algo parecido al sortear un iPhone y nomás no entregó nada (AQUÍ pueden checar toda la historia). Pero ahora esta situación fue más allá cuando Lore Garza, una figura un tanto famosa en Instagram, decidió organizar la rifa de una camioneta para [email protected] que la siguen en las redes sociales, aunque no contaba con que las cosas se saldrían de control cuando la gran ganadora del concurso fue ni más ni menos que su mamá…

El sorteo de esta influencer lo ganó su mamá

Sí, leyeron muy bien, pero vamos por partes. Resulta que hace unos días, la influencer anunció con bombo y platillo que armaría un sorteo para que cualquiera de sus seguidores se llevaran una camioneta nuevecita. Por supuesto que el premio motivó a más de uno, pues compraron boletos para ver si tenían el número ganador. Hasta ahí todo iba de maravilla, pero la situación cambió cuando llegó el día de la rifa, porque recurrió a la Lotería Nacional para “dar fe y legalidad”.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Lore Garza grabó el momento exacto en que anunciaron a la ganadora de la troca, que resultó ser su mamá. Como era de esperarse, todos los que participaron en el sorteo se quejaron por lo sucedido y denunciaron que hubo fraude durante el proceso. Pero antes de que las cosas se hicieran más grandes y se le fueran a la yugular, esta chica decidió aclarar las cosas o algo así al más puro estilo de los influencers.

Lore Garza explicó cómo estuvo la rifa de la camioneta

Para empezar, la influencer mencionó que organizar esta rifa fue un trabajo complicado, en el que estuvieron involucradas varias personas. Más tarde, Lore dijo que el sorteo se hizo por medio de la Lotería Nacional “con un objetivo muy importante: al ser una rifa macro, de un premio muy grande”. Sin embargo, después de dar esta breve explicación, comentó que obviamente este organismo no depende de ella y que si supiera quién iba a ganar hubiera participado en otras rifas grandes.

“Es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar”, declaró Lore Garza. Por último, la chica dejó muy claro que en dado caso de que quisiera picarle los ojos a quienes participaron en el sorteo, ni siquiera hubiera puesto el nombre de su madre: “Si la intención hubiera sido hacer un fraude o haber hecho algo turbio, jamás, y esto creo es cuestión de lógica, hubiera puesto de nombre de mi mamá ni me hubiera expuesto a esta situación”. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hubo chanchullo o fue coincidencia?