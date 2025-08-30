Instrucciones para ver los dioses prehispánicos en el Anahuacalli

Lo que necesitas saber: El Museo Anahuacalli del sur de la ciudad aloja la inmensa colección de ídolos y objetos prehispánicos de Diego Rivera. También es una pequeña ciudad de las artes.

La alcaldía Coyoacán tiene uno de los espacios más hermosos e interesantes de la CDMX. El Museo Anahuacalli nos ofrece la posibilidad de contemplar a los dioses prehispánicos en representaciones únicas. Fundado por Diego Rivera, este lugar aloja la colección de más de 45 mil piezas que el pintor y muralista reunió a lo largo de su vida y además es una pequeña ciudad dedicada a las artes.

Los dioses prehispánicos y el arte del México antiguo están presentes en este museo./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

Este museo inaugurado en 1964 se encuentra en un edificio diseñado especialmente como un templo de arquitectura prehispánica. La idea original era construir un rancho donde el pintor y Frida Kahlo podrían producir sus propios alimentos, pero al pensar en su legado como artista, él decidió construir un lugar para mostrar su acopio de arte precolombino.

El museo tiene más de 2 mil piezas en exhibición./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

El proyecto del Anahuacalli dio inicio en 1942 con la construcción de su enigmático edificio en un terreno del Pedregal de San Ángel cubierto de piedra volcánica, rodeado por cactus, orquídeas y otras plantas desérticas. Este templo moderno ofrece un viaje al pasado de nuestro país y además es un centro cultural que ofrece gran cantidad de actividades.

Historia del Museo Anahuacalli

Diego Rivera es uno de los artistas mexicanos más importantes del siglo XX. Además de sus pinturas y murales nos dejó una gran colección de piezas de las diferentes culturas prehispánicas del país que reunió a lo largo de su vida. Para esto, decidió llevar a cabo su ambicioso proyecto del Museo y Ciudad de las Artes, conocido también como Anahuacalli, en el terreno que adquirió en el Pedregal de San Ángel.

Diego durante la construcción del Museo Anahuacalli./Imagen Wikipedia

Lo que originalmente sería un rancho para Frida y para él, se convirtió en un proyecto que resguardaría parte de su legado y también le daría impulso al arte en general. El diseño del edificio estuvo a cargo del mismo Diego y del arquitecto Juan O’Gorman. Lamentablemente el muralista y coleccionista falleció años antes de que terminara el proyecto y no pudo contemplar la obra terminada.

La palabra Anahuacalli significa “casa rodeada de agua”. Este museo que aloja la colección de ídolos y objetos prehispánicos de Diego Rivera se construyó con piedra volcánica de la zona, procedente de la erupción del volcán Xitle.

Danzantes en la explanada del museo durante la inauguración en 1964./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

Tras la muerte de Rivera la obra continuó a cargo de su hija Ruth, Juan O’Gorman, Heriberto Pagelson y la también coleccionista Dolores Olmedo. Finalmente se inauguró en septiembre de 1964 y el diseño de la museografía estuvo a cargo del poeta Carlos Pellicer.

Diego Rivera el coleccionista

En pocos lugares vamos a encontrar una colección tan vasta de objetos y estatuillas de ídolos de las culturas prehispánicas como en el Museo Anahuacalli Diego Rivera. El edificio inspirado en los antiguos teocalli o “casas de dios” tiene tres niveles que representan el inframundo, la vida terrenal y el supramundo y se divide en 23 salas de exhibición.

Además de su labor artística, Rivera fue un gran coleccionista de arte prehispánico./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

Los objetos que aloja provienen principalmente de las culturas azteca, olmeca, tolteca, zapoteca y teotihuacana, entre ídolos, figuras y otras piezas de piedra, cerámica y obsidiana. Rivera comenzó a coleccionar este tipo de arte desde que era un niño y consideraba a estos objetos como la base de la estética mexicana contemporánea.

Más que un pasatiempo, su misión era rescatar el arte precolombino para conseguir un mejor entendimiento del arte de nuestro país. Además de su lucha por los derechos de las clases trabajadoras y desfavorecidas, preservar el arte de las culturas indígenas del país era uno de sus objetivos principales.

Diego levantó una casa dedicada al arte y al pasado de México./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

El pintor tuvo la idea del proyecto desde 1933. Las piezas de su colección no se presentan en un orden arqueológico, sino con un enfoque artístico y estético. La cosmogonía de nuestras antiguas culturas queda bien resguardada y a la vista de los visitantes del Anahuacalli.

La colección de piezas prehispánicas del Anahuacalli

Se dice que la colección total del muralista llegó a alcanzar las 60 mil piezas. El Anahuacalli aloja aproximadamente 45 mil, pero hay alrededor de 2 mil en exhibición para el público en sus 23 salas, organizadas por periodos de tiempo y por su origen entre las diferentes culturas.

Pequeñas conchas teotihuacanas de piedra./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

Diferentes representaciones de las antiguas deidades, platos, vasijas, fósiles y otros objetos que retratan la vida cotidiana de las primeras civilizaciones del occidente de México. Diego compró, intercambió y recibió como regalo los objetos de esta gran colección. El Anahuacalli es una “Casa para los ídolos”.

Hay 4 altares diferentes en la parte baja del museo./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

Cada una de las esquinas de la base del museo tiene un altar dedicado a cada uno de los cuatro elementos. El primero está dedicado a Tlalli, la tierra, representada por la diosa Xilonen del maíz; el segundo está consagrado al viento y lo representa el dios Ehécatl Quetzalcoatl; el tercero, dedicado al agua está representado por el dios Tláloc y el último, dedicado al fuego, lo representa el dios Huehueteotl.

Otros elementos interesantes del museo

En los techos del museo encontramos 23 hermosos mosaicos diseñados por Diego Rivera y Juan O’Gorman donde se representan símbolos que conectan el arte prehispánico con el contemporáneo, así como la cosmogonía de las antiguas culturas mexicanas.

El muralista creó 23 mosaicos para adornar los techos del Anahuacalli./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

Asimismo, en el área central está el área llamada “Estudio”, donde se muestran 16 bocetos realizados por Rivera para algunos de sus murales de la década de 1930. Entre los más destacados están el del mural El hombre en la encrucijada que creó para el Centro Rockefeller de Nueva York, pero que fue destruido, y los que creó para el Palacio de Cortés en Cuernavaca.

Visita el Museo Anahuacalli Diego Rivera

Además de su impresionante exposición permanente, el museo ofrece exposiciones temporales con pinturas, esculturas e instalaciones de reconocidos artistas contemporáneos. Tiene un foro al aire libre donde se representan obras de teatro, actividades de danza, música y otros espectáculos culturales.

El lugar también presente exposiciones temporales de artistas contemporáneos./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

Su programa “Infancias en acción” ofrece talleres creativos, juegos y espectáculos dedicados a los niños el último domingo de cada mes y cada año tiene cursos de verano temáticos.

Ofrece talleres creativos de cerámica y otras disciplinas y es sede de eventos y festivales. Cuenta con una tienda de artesanías, cafetería y su propia reserva ecológica donde se pueden apreciar la flora y la fauna local.

¿Dónde está?

La dirección es: Museo 150, Col. San Pablo Tepetlapa, Coyoacán. Abierto de martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas. No abre los días festivos.

Un templo moderno dedicado a los dioses al sur de la CDMX./Imagen Museo Diego Rivera Anahuacalli Facebook

El precio de entrada general es de 100 pesos, de 80 pesos para el público nacional, 35 pesos para estudiantes y maestros y 20 pesos para adultos mayores, niños de preescolar y escuelas primarias públicas. La entrada es gratuita para personas con discapacidad y los vecinos de la zona con credencial de identificación.