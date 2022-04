Jack Dorsey, fundador de Twitter, reaccionó a la compra de Elon Musk (con todo y rola de Radiohead)

El universo de las redes sociales dio uno de sus giros más importantes y polémicos de la historia con la transacción en la que Elon Musk adquirió Twitter por 44 mil millones de dólares. Sin duda, nos referimos a un movimiento del que se hablará por un buen rato y que nos mantendrá atentos a la muy posible reformulación de diversos aspectos de la plataforma como la conocemos.

Y bueno, el mundo indudablemente reaccionó. Aunque algunos no vieron con muy buenos ojos la compra por parte del magnate de Tesla y SpaceX, sí hubo quienes se manifestaron a favor de ello…. y una de esas personas fue Jack Dorsey, uno de los fundadores de ‘la red social del pajarito’.

Jack Dorsey. Foto: Getty.

Jack Dorsey reaccionó a la compra de Twitter

Twitter se fundó en 2006 y Jack Dorsey fue uno de sus artífices. Además, durante más de una década y media, ejerció como CEO de la compañía (aunque en los últimos años, sus figura se iba desligando al entorno). Por ello es que buena parte del ojo público se mantuvo al tanto de lo que él podría opinar luego de la sorpresiva transacción efectuada por Elon Musk.

Y su reacción no fue menor. Al más puro estilo tuitero, Dorsey abrió un hilo y dio a conocer su punto de vista respecto al movimiento de Musk, definiéndolo a grandes rasgos como la persona idea para encaminar a la red social a su mejor versión (con todo y que hay detractores sobre la compra).

Foto: Getty Images

Resulta bastante curioso que Jack Dorsey comienza su hilo con la canción “Everything In It’s Right Place” del disco Kid A de Radiohead, algo que ya dice mucho sobre la opinión del fundador de Twitter. “Twitter es lo más parecido que tenemos a una conciencia global”, escribió Dorsey en el siguiente tuit.

“La idea y el servicio es todo lo que me importa, y haré lo que sea necesario para proteger ambos“, escribió. Y si en este punto no están entendiendo nada, descuiden que les explicamos: a Jack, el manejo de Twitter como compañía (es decir, Twitter Inc.) no le agrada como tal. El valor de la plataforma debe medirse en función de lo que le ofrece a la gente como servicio; no de las ganancias que registra en el sector empresarial o en Wall Street… y ahí, viene su explicación más a detalle.

¿Elon Musk como la solución para Twitter? Eso dice Dorsey

“Twitter como empresa siempre ha sido mi único problema y mi mayor arrepentimiento. Ha sido propiedad de Wall Street y el modelo publicitario. Recuperarlo de Wall Street es el primer paso correcto“, siguió escribiendo Jack Dorsey en su hilo.

Y la publicación de Jack, se comenzó a poner más seria todavía: “No creo que nadie deba poseer o administrar Twitter. Quiere ser un bien público a nivel protocolar, no una empresa. Sin embargo, para resolver el problema de que sea una empresa, Elon es la solución singular en la que confío. Confío en su misión de extender la luz de la conciencia“, mencionó.

Jack Dorsey. Foto: Getty.

Sí, lo sabemos… suena medio raro que Dorsey pretenda que Twitter se convierta en un ‘bien público’ mientras se vende la red social al hombre más rico del mundo. Pero más allá de los temas comerciales, empresariales y publicitarios que tanto descalifica, Jack cree que Elon Musk sabrá llevar la plataforma a otro nivel.

“El objetivo de Elon de crear una plataforma que sea “máximamente confiable y ampliamente inclusiva” es el correcto… Este es el camino correcto… lo creo con todo mi corazón. Estoy muy feliz de que Twitter continúe sirviendo a la conversación pública. ¡Alrededor del mundo, y hacia las estrellas!”, así remató Jack su hilo tuitero.

Y ustedes, ¿creen también que Elon Musk es el indicado para que Twitter vuelva a ser un espacio más público que empresarial? Aquí abajo les dejamos el hilo de Jack Dorsey.