Fíjate, Paty: Jada Pinkett confiesa que le fue infiel a Will Smith y ya no sabemos si creer en el amor

Jada Pinkett Smith y Will Smith son una de las parejas de Hollywood que han hecho creer en el amor a muchos, pues desde su matrimonio (ocurrido en 1997) han demostrado su afecto en cada evento público al que asisten. Es por lo mismo que la más reciente ‘revelación’ por parte de la actriz ha puesto a discutir a todo internet, pues Jada Pinkett ha confesado a su esposo con quién le fue infiel.

Pero vamos por partes: Hace unos días y a través de un programa llamado Breakfast Club, el rapero August Alsina, de 27 años de edad, declaró que tuvo un amorío extra-marital con Jada Pinkett Smith, a quien conoció en 2015 y gracias a su hijo Jaden. “Me entregué a esa relación durante años”, mencionó Alsina a la presentadora del show, afirmando que Will Smith sabía todo.

This past Saturday I had the chance to sit with the wonderful @angelayee and discuss everything… the album, the doc, life, love, hardship… everything! The conversation is up on my youtube now. Link below – #stateofEMERGEncy #TheProduct3 – https://t.co/1ZK658to8u pic.twitter.com/Mkx27OuKSw — August Alsina (@AugustAlsina) June 30, 2020

De acuerdo con lo mencionado por el rapero, su relación con la actriz se llevaba a cabo al mismo tiempo en el que Jade y Will Smith estaban juntos. Aunque aclaró que eso nunca fue un problema para nadie, ya que el actor conocido por películas como Men In Black (1997) y The Pursuit of Happiness (2006), le dio “su bendición” pues en ese momento Will estaba transformando su matrimonio a una relación libre.

Las palabras de August Alsina tomaron más fuerza cuando en redes sociales comenzaron a circular fotos de él y Jada Pinkett Smith posando juntos en alfombras rojas. Esto además de que muchos recordaron lo que el matrimonio declaró en 2018 al detallar que rompieron con la concepción tradicional del matrimonio y comenzaron a rehacer su relación después de un periodo de pareja complicado.

Pero resultó que siempre si fue verdad

Luego del escándalo mediático que provocaron las declaraciones de August Alsina, Will Smith y Jada Pinkett Smith desmintieron todo a través de sus representantes, afirmando que entre la actriz y el rapero no existía ni había existido una relación sentimental y mucho menos aprobada por Will Smith. La cosa es que al final resultó que siempre sí era cierto, y quien lo aceptó fue la misma Jada. ¡NOOOOOOO!

Fue en una charla durante su programa Red Table Talk, el cual transmite a través de Facebook, donde la actriz de 48 años se sentó frente a frente a su esposo y le confesó que efectivamente hace cuatro años ella tuvo una relación con August Alsina, misma que ocurrió durante un momento complicado en su matrimonio y donde prácticamente la relación entre ella y Will estaba a nada de romperse.

“Todo comenzó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle en su salud mental”, contó la actriz a su esposo, afirmando que ella se acercó al rapero cuando él pasaba por un momento complicado en su vida y en el lapso donde Will Smith y ella terminaron su relación, que más bien fue un tiempo que ambos se tomaron dentro de la misma, de acuerdo con Jada.

“¿Y luego qué hiciste, Jada?”, preguntó Will Smith a su esposa, quien afirmó haberse metido en un “enredo” con Alsina. “Fue una relación, absolutamente”, afirmó la actriz cuando Smith le pidió que le aclarara a qué se refería al utilizar la palabra enredo. “Solamente quería sentirme bien, había pasado tanto tiempo sin sentirme tan bien. Y fue realmente una alegría ayudar a curar a alguien”, agregó.

Jada Smith no entiende por qué sale a la luz este tema después de tantos años

Durante la plática, Jada Pinkett Smith se sinceró y confesó que esta situación con August Alsina la ayudó a aprender mucho sobre ella de una manera emocional: “Pude enfrentarme a mucha inmadurez emocional, inseguridad emocional y pude hacer una curación realmente profunda”, admitió la actriz de 48 años.

Jada también aclaró que fue August Alsina quien decidió terminar con dicha relación, algo que ella entendió. Aunque no aclaró cuanto duró el romance, lo que la actriz sí dijo fue que se le hace muy raro que el rapero salga a declarar todo esto cuando han pasado años desde que la relación ocurrió y se terminó.

Al final de la charla Will Smith mencionó que esto había pasado hace años (algo que se entiende como un “borrón y cuenta nueva”), y Jada Pinkett Smith afirmó que esta situación fue sólo una parte de la travesía que han recorrido ambos para llegar “a ese nuevo lugar de amor incondicional” en el que se encuentran actualmente.

Obviamente los memes llegaron en forma de chisme

Y sí, si se lo estaban preguntando el ‘escándalo’ de Jada y Will Smith llegó hasta las redes sociales, donde muchos usuarios afirmaron que el amor no existe y que José José tenía razón cuando decía que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.

Además, muchos comenzaron a viralizar la reacción de Will Smith cuando su esposa le confesó que el amorío con Agust Alsina había sido cierto. Una cara que nos recuerda a su meme más memorable extraído de la película The Pursuit of Happiness (2006), que protagonizó con su entonces hijo pequeño, Jaden Smith.

Jada: Yo no te engañé, solo fue un “enredo” Will Smith: pic.twitter.com/jWnYFdUBa1 — Tania León Núñez (@_TALENU_) July 11, 2020

En fin, acá les dejamos algunos de los memes y reacciones que nos ha dejado el escándalo del año (o bueno, uno de los más relevantes), donde muchos debaten sobre si realmente lo de Jada y August fue una infidelidad o no:

Cuando me entero que Jada le fue infiel a Will Smith pic.twitter.com/zL9OsHLsaa — Daniel San (@Soy_Daniel_San) July 11, 2020

Lo de Will Smith viene a confirmarnos que puedes ser la mejor persona del mundo y eso no evitará que te engañen, las infidelidades no tienen que ver con el tipo de persona que eres tu, SIEMPRE tienen que ver con el tipo de persona que es el OTRO. pic.twitter.com/CcM7XEwB3V — TuDimeMiAmor✨✨ (@Danytakbron) July 11, 2020

Repitan a “Will Smith” no le fueron infiel, se dieron un tiempo y jada hizo lo que hace una persona libre. Fin pic.twitter.com/RfK8HlQwKo — Yona Rincon (@YonaRincon) July 11, 2020

Yo también fui will Smith e igual me pusieron los cachos como a él. pic.twitter.com/HoK6F7g0aY — (@El_Aragang_) July 11, 2020

– Will Smith: ¿Por qué me fuiste infiel con August Alsina? -Jada: ” ” pic.twitter.com/4okLX1FIcn — Jonathan Cisneros (@Jothan07) July 11, 2020

La diferencia en estas fotos es que en una Will Smith no está actuando, pero ambas te quiebran por igual… pic.twitter.com/JHcmeh5aBl — Daniel Dolores (@DaleSerrano_) July 11, 2020

Ellos se dieron un tiempo, es decir son libres de hacer lo que quieran, Jada fue y tuvo otra relación porque no tenía compromiso. Al final Will Smith volvió con ella haciendo a un lado lo pasado.Muy pocos hombres saben hacer éso y tener una vida feliz. A Ella la juzgan de más… pic.twitter.com/uYxHqGKJz2 — [email protected] (@Vladsighisoara) July 11, 2020

Ahora sí que todo está aclarado entre la confesión de Jada Pinkett y Will Smith, nosotros dejamos las cartas sobre la mesa para que ustedes decidan si fue una infidelidad o no. Armen equipos de tres y debatan.