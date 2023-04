"No somos IA": Jamie Lee Curtis se pronuncia sobre la portada de Karol G

Desde hace unos días una conocida revista en su versión mexicana, se ha envuelto en una polémica gracias a una portada donde dejaron muy mal parada a Karol G, pues mostraron una imagen con retoques mal hechos y donde la cantante se ve muy diferente.

Como seguramente se enteraron, fue la misma Karol G quien a través de sus redes sociales señaló su molestia y decepción por la portada de la revista, la cual además contaba con fotos que ella no autorizó y rechazó por la cantidad de mala edición.

Portada de la revista GQ México con Karol G. Foto: GQ México

Hace unos días surgió una polémica con Karol G y la portada de una revista

“Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural“, dijo la cantante colombiana que siempre ha abogado por el amor propio y señala los problemas de autoestima que provocan este tipo de situaciones en las mujeres.

Y bueno, los días pasan y la revista aún no ofrece algún tipo de comunicado o disculpa pública. Sin embargo, el tema de la portada de Karol G ya llegó a oídos de todo el mundo, pues actrices como Jamie Lee Curtis se han unido a la conversación.

Karol G mostró una foto de esa sesión donde lucía al natural. Foto: Karol G (Instagram)

Jamie Lee Curtis se pronunció sobre lo ocurrido con Karol G y su portada

Este sábado 8 de abril la ganadora del Oscar por ‘Everything Everywhere All At Once’, usó su cuenta de Instagram para felicitar a Karol G por crear consciencia con este tipo de problemas que a ella también le han preocupado durante mucho tiempo.

“Somos seres humanos. No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo”, dijo Jamie Lee Curtis donde mencionó a otros creadores de contenido que se dedican a hacer lo mismo a través de sus plataformas.

Ya hasta Jamie Lee Curtis le entró a la conversación de lo ocurrido con la portada de Karol G. Foto: Getty Images

Aplaudió que Karol G mencionara lo mal que estuvo el tema de sus fotos retocadas

“Me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmecéutico quiere que te mires en el espejo y te odies y luego compres su mi*rda”, escribió Jamie Lee Curtis en su posteo que ya tiene miles de likes.

Esta no es la primera vez que Jamie Lee Curtis se pronuncia sobre los estereotipos de belleza en el mundo del entretenimiento, pues de hecho en marzo de 2022 lo hizo al postear una foto de su personaje en ‘Everything Everywhere All At Once” donde se le veía la panza.

La ganadora del Oscar constantemente señala lo malo dentro de la industria de la belleza en el mundo actual. Foto: A24

Jamie Lee Curtis constantemente se pronuncia sobre la industria de la belleza y su lado negativo

“En el mundo hay una industria de mil millones, billones de dólares, sobre ocultar cosas. Correctores. Moldeadores de cuerpo. Rellenos. Procedimientos. Ropa. Accesorios para el cabello. Productos para el cabello. Todo para ocultar la realidad de quienes somos”, escribió la ahora ganadora a ‘Mejor Actriz de Reparto’.

“Y mi instrucción para todos fue: quiero que nada se oculte. Llevo sumiendo el estómago desde que tenía 11 años, cuando empiezas a ser consciente de los chicos y los cuerpos, y los jeans son súper ajustados.”

“Decidí muy específicamente renunciar y liberar cada músculo que tenía y que solía apretar para ocultar la realidad. Ese era mi objetivo”, escribió la actriz de 64 años. ¿Qué les parece el mensaje de Jamie Lee Curtis a Karol G?

Jamie Lee Curtis en ‘Everything Everywhere All at Once’ / Foto: A24