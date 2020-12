¿Quién es Jay Alvarrez y por qué ha popularizado al aceite de coco en TikTok?

Oh sh*t, here we go again… TikTok es pionero en crear tendencias que muchos no entienden gracias a que no se la pasan todo el día viendo videos en la plataforma (no lo decimos por ti, eh). Afortunadamente para eso estamos nosotros y hoy les explicaremos de qué va el último tren del mame de TikTok: el del aceite de coco.

Estamos muy seguros de que en los últimos días te has encontrado con decenas de videos donde hacen alusión al uso del aceite de coco, ya sea como regalo de navidad o como un producto que adquirieron luego de ver el video de un sujeto llamado Jay Alvarrez, el cual parece darle un ‘buen uso’ a este aceite vegetal (guiño, guiño).

Un video nopor de Jay Alvarrez ha vuelto popular al aceite de coco

Si de plano no saben o no tienen ni la más mínima idea de lo que hablamos, ahí les va la explicación: Resulta que hace poco se filtró un video nopor de este influencer, de origen hawaiano, en donde se le puede ver teniendo relaciones sexuales con una modelo rusa llamada Sveta Bilyalova, a quien le unta aceite de coco que Jay previamente calentó en un hervidor.

El video en cuestión, musicalizado con “Pass That Dutch” de Missy Elliott (sí, la canción que sale en Mean Girls), ha despertado varias dudas entre las personas de internet, pues la grabación se ve bastante producida y no como un video casero. Pero más allá de eso, muchos se preguntan para qué fregados el influencer calentó el aceite antes de ‘aplicarlo‘

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @jayalvarrez

Y sí, todos están hablando de eso

En fin, una cosa segura es que el video del aceite de coco –que obviamente no les mostraremos acá– ha popularizado el producto gracias a los diversos videos y reacciones de todo tipo que han aparecido en redes sociales, los cuales les dejaremos a continuación para que ahora sí entiendan de qué va esta ‘tendencia’:

alguien que por favor me responda estas preguntas del video de jay alvarrez:

1- el aceite de coco estaba caliente? porque juro que me inquieta saber si la caraja se quemó o no.

2- QUIEN COÑO ESCOGIÓ LA CANCIÓN?

3- el video está demasiado bien producido para que se haya regado. pic.twitter.com/3BAsS4CDi4 — vick 😉 (@weeliendo) December 7, 2020

No sé vosotros pero yo ya tengo mi aceite de coco después de haber visto el vídeo de jay alvarrez pic.twitter.com/ZJq71I3SQl — Aitana GP (@different_road) December 8, 2020

*Jay Alvarrez saca el aceite de coco Yo : pic.twitter.com/KdnOLaat8f — whore je (@Jorgesanchezga7) December 8, 2020

No pues que bueno que existe Jay Alvarrez, no tengo palabras

Mood: pic.twitter.com/uuUGrZrxVP — MJ (@majopalomares) December 6, 2020

Porfavor díganme que no fui la única que vio el video de Jay Álvarrez 💀💀 pic.twitter.com/ubjyJnwoC5 — davinky (@corderoximee) December 5, 2020

Porque calento el aceite de coco 🥥? #JAYALVARREZ pic.twitter.com/9x4MwngFcU — any lu mtz (@analymartinezc) December 9, 2020

No pos’, está denso el asunto… 😐