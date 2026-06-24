Hay emociones que se quedan grabadas por una imagen y otras por un sonido. El grito de gol que hace que toda una sala salte del sillón, la narración que termina convirtiéndose en frase de todos los días, o ese momento en el que escuchas a los vecinos celebrar y sabes exactamente qué pasó, aunque no estés viendo el partido.

Ahora que el gran torneo internacional del verano ya está en marcha, hay algo que resulta evidente: seguir el fútbol ya no significa solamente sentarse frente a una pantalla durante noventa minutos.

Hoy los partidos se viven en varias pantallas al mismo tiempo, se comentan en redes mientras ocurren y generan conversaciones que siguen mucho después del silbatazo final.

El fútbol ya no se sigue únicamente viendo. También se escucha. Foto: Cortesía JBL

Una generación que vive el fútbol de otra manera

Las nuevas generaciones han sido clave en esta transformación.

Actualmente, más del 50% de la Generación Z consume contenido deportivo a través de formatos de audio como podcasts, transmisiones en streaming o clips cortos. Además, más del 40% utiliza redes sociales durante los partidos para seguir comentarios, reacciones y momentos destacados. En otras palabras: el fútbol ya no se sigue únicamente viendo. También se escucha.

Las narraciones, los análisis, las conversaciones entre aficionados e incluso el ambiente de la tribuna forman parte de una experiencia que empieza antes del partido y continúa mucho después de que termina. Y en un entorno donde las emociones se comparten en tiempo real, el sonido se ha convertido en una de las formas más poderosas de acercarnos a aquello que nos apasiona.

JBL ha fortalecido su vínculo con el fútbol mexicano como Audio Oficial de la Selección Nacional de México. Foto: Cortesía JBL.

Cuando la afición también se escucha

Es ahí donde JBL ha fortalecido su vínculo con el fútbol mexicano como Audio Oficial de la Selección Nacional de México, en una alianza que abarca las categorías varonil, femenil y juveniles.

La colaboración parte de una realidad sencilla: la Selección Nacional de México sigue siendo uno de los mayores puntos de encuentro para millones de aficionados.

Bajo el concepto “Mi Selección es JBL”, la marca ha impulsado una comunidad donde los seguidores pueden compartir su pasión por el fútbol, participar en dinámicas especiales y mantenerse al tanto de experiencias y actividades relacionadas con el equipo nacional.

Porque más allá del resultado, el fútbol también se trata de las conversaciones que genera.

Su línea de barras de sonido permiten que narraciones y efectos ambientales se perciban mejor. Foto: Cortesía JBL.

Del estadio a la sala de tu casa

La emoción de las tribunas sigue siendo difícil de igualar, pero cada vez más aficionados han encontrado una forma distinta de vivir los partidos: convirtiendo su casa en el punto de reunión.

Las reuniones para ver fútbol ya no son solo sobre el marcador. También son sobre la comida, las anécdotas, las apuestas amistosas, las conversaciones y el ambiente que se crea alrededor de cada encuentro. Pensando en ello, JBL ha desarrollado soluciones diseñadas para hacer más inmersiva la experiencia dentro del hogar.

Su línea de barras de sonido JBL Bar MK2 incorpora tecnologías como Dolby Atmos®, MultiBeam™ 3.0 y PureVoice 2.0, permitiendo que narraciones, reacciones y efectos ambientales se perciban con mayor claridad y profundidad.

Porque hay una gran diferencia entre ver una jugada importante y sentir que estás en medio de ella.

JBL cuenta con productos para distintos estilos de vida. Foto: Cortesía JBL.

Más formas de conectar con la pasión

La presencia de JBL en el fútbol también se extiende a experiencias y productos creados especialmente para los aficionados.

Entre ellos destaca una colección de edición limitada inspirada en la Selección Nacional de México, integrada por modelos como Go 4, Flip 7, Charge 6, Tune 520 BT, Go Essential 2 y PartyBox Encore Essential, todos intervenidos con elementos gráficos inspirados en la identidad del equipo nacional.

La oferta se complementa con productos para distintos estilos de vida. Los audífonos JBL Tour One M3 y Tour Pro 3 están pensados para quienes siguen cada detalle en movimiento, mientras que las PartyBox 520, 720 y Ultimate buscan acompañar esas reuniones donde el partido termina convirtiéndose en celebración.

Del 3 de marzo al 18 de mayo se llevó a cabo ‘El Sonido de la Copa JBL’, una promoción creada para acercar a los consumidores a experiencias, viajes y productos relacionados con la pasión por el fútbol.

JBL cuenta con una colección de edición limitada inspirada en la Selección Nacional de México. Foto: Cortesía JBL.

El sonido de una pasión compartida

Más allá de la tecnología, los productos o las pantallas, el fútbol sigue siendo una experiencia profundamente emocional.

Está en las conversaciones que nacen alrededor de una mesa, en los mensajes que llegan después de una jugada importante y en las celebraciones que reúnen a personas de distintas generaciones alrededor de una misma pasión.

Y en una época donde el deporte se vive de forma cada vez más conectada, el sonido se ha vuelto una parte esencial de esa experiencia. Porque algunos momentos se recuerdan por lo que vimos, pero muchos otros se quedan con nosotros por cómo sonaron.