Después de "Flowers": Jennifer Lawrence aclara si tuvo algo que ver con Liam Hemsworth

Luego de meses de que “Flowers” de Miley Cyrus fuera lanzada –y la escuchara todo el mundo–, Jennifer Lawrance finalmente habló sobre su supuesto romance con Liam Hemsworth, el ex-esposo de Miley a quien acusaron de haber engañado a la cantante.

Primero y como siempre, vamos con algo de contexto: En enero de este año Miley Cyrus estrenó “Flowers”, el primer sencillo de su disco Endless Summer Vacation, el cual llamó la atención de los fans de la cantante por dos cosas en específico.

Foto: Captura de YouTube.

A principios de 2023, Miley Cyrus lanzó “Flowers”

La primera fue el sampleo que Miley Cyrus hizo a la canción “When I Was Your Man” de Bruno Mars, algo que según fue planeado ya que en “Flowers”, Miley parece contestar a la letra del cantante donde habla de todas esas cosas que no hizo con su ex cuando estaban juntos.

Pero eso no fue todo. Algunos aseguraban que el sampleo tenía una razón de ser, pues Liam Hemsworth le habría dedicado a Miley “When I Was Your Man” y ella usó esa rola para responder que se amaba tanto que ya no necesitaba de él o lo que el actor australiano pudiera ofrecerle.

Miley Cyrus en el video de “Flowers”. Foto: YouTube

Los fans de la cantante notaron una indirecta hacia Jennifer Lawrance

¿Y qué tiene que ver Jennifer Lawrance en todo esto? Resulta que en “Flowers”, Miley Cyrus da a entender que Liam Hemsworth le fue infiel en varias ocasiones. Una de ellas –según las teorías de los fans– fue con Lawrence, a quien Liam Hemsworth conoció cuando protagonizaron ‘The Hunger Games’ .

Los seguidores de Miley sacaron esa deducción luego de que en el video de “Flowers”, la cantante baila en las calles de Los Ángeles mientras usa un vestido dorado muy similar al que Jennifer Lawrence usó en la premiere de la película en 2012.

Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence y Liam Hemsworth. Foto: Getty Images

Jennifer Lawrance habló sobre la supuesta infidelidad que hizo con Liam Hemsworth

Cabe mencionar que Miley Cyrus jamás confirmó o negó todas estas teorías que los mismos fans construyeron después de ver y escuchar la canción de Miley. Sin embargo, en una reciente entrevista Jennifer Lawrence aclaró la situación y negó haber tenido algo que ver con Liam Hemsworth.

El pasado lunes 26 de junio la actriz de 32 años apareció en el programa “Watch What Happens Live”, del presentador Andy Cohen, donde le preguntaron si realmente tenía algo que ver en el drama amoroso de Liam Hemsworth y Miley Cyrus.

Jennifer Lawrence aclaró los rumores sobre su supuesto amorío con Liam Hemsworth. Foto: Getty Images

Jennifer dijo que sólo se besaron una vez en la película

La actriz mencionó que ella y Liam solo se besaron una vez hace años y dijo que ella considera eso no influyó para nada en la separación entre Miley y su colega, (quienes anunciaron su divorcio en 2019), pues ellos no estaban juntos en ese entonces. “Es un rumor”, mencionó Lawrence.

Considerando cómo son de intensos los fans, no dudamos que estas palabras no sean suficientes para aclarar la situación, aunque parece que ya dependerá de cada quién. ¿Ustedes qué opinan al respecto?