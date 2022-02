¡Rifado! Joven dejó su currículum vitae en los coches de un estacionamiento y le dieron empleo

En este periodo de pandemia en el que ya llevamos prácticamente dos años viviendo, ha sido un verdadero relajo encontrar trabajo para muchas personas. Pero aún así, hay algunos que se aferran a la misión de hallar chamba sea como sea y ese es el caso de Jonathan Swift, un hombre cuyo caso de ha hecho viral alrededor del mundo por la peculiar manera en que hizo llegar su currículo vitae a una empresa.

Resulta que este hombre no pasó por un proceso de selección tradicional en el que ves a entrevistarte con recursos humano o algo así… Él se rifó y dejó algunos volantes en los autos del estacionamiento de la compañía en la que quería trabajar. La cosa es que estos folletos venían impresos con un código QR para ingresar a su perfil de LinkedIn. Lo mejor del caso es que logró el objetivo y como dicen por ahí, ‘consiguió el jale’.

Si ustedes están más que inmersos en el mundo laboral, ya saben cómo es esto de buscar trabajo. Ves una vacante en algún anuncio, te postulas (ya sea a la vieja usanza o por internet), esperas la llamada de RR.HH, vas a la entrevista y a esperar. El proceso puede ser tardado e incluso desesperante… y si bien nos va, el empleo será nuestro.

Sin embargo, a veces está bien difícil encontrar una buena oportunidad en el ámbito laboral y por eso, lo que ha hecho Jonathan Swift es tan curioso como admirable. Este joven de 24 años se hizo viral en Inglaterra y todo el mundo ya que andaba buscando un puesto en el departamento de marketing de la empresa Instaprint localizada en Yorkshire.

Y la cosa no era fácil pues como él, seguro que varios más andaban cazando un puesto en la empresa. Sin embargo, Jonathan encontró la forma de llamar la atención de la gente de Instaprint: Swift imprimió varios volantes con su foto y se dirigió al estacionamiento de la compañía para colocarlos en cada automóvil.

Como dijimos antes, la estrategia es bastante peculiar pues en esos volantes imprimió un código QR para acceder a su perfil de LinkedIn, la famosa red social donde uno puede presentar su currículum vitae, experiencia laboral y más. Y sí: todo indica que esto le funcionó.

Tal como informa el periódico Yorkshire Post, Jonathan Swift consiguió el empleo en Instaprint. “¿Qué mejor manera de sobresalir que distribuir 500 volantes con mi cara alrededor del estacionamiento de la empresa?”, dijo el joven al medio antes citado. El gerente de marketing de la marca, Craig Wassell, mencionó que ya había visto desde su oficina a una persona colocando volantes en los coches del estacionamiento.

Y aunque lo ignoró en primera instancia, el asunto tomó otro rumbo cuando el personal de seguridad le indicó a Wassell que viera lo que estaban grabando con las cámaras de videovigilancia. Naturalmente, la estrategia de Swift llamó la atención del gerente, así que le otorgaron la entrevista de trabajo y se armó: Jonathan comenzó a trabajar en la compañía desde el pasado mes de enero, ganándole el puesto a otros 140 aspirantes.

Instaprint compartió en sus redes sociales el video del chico dejando los volantes en los autos del estacionamiento. “Hemos hablado mucho en la oficina desde que dejó los CV’s en los coches. Me encanta cuando obtenemos aplicaciones de empleo así de creativas“, se lee en un tuit de la empresa junto con el video de Swift repartiendo sus currículos. Qué rifado, la verdad.

Here’s some CCTV footage of the #jobseeker in action! He’s been the talk of the office since covering everyone’s cars in CVs. I love it when we get a #creativejobapplication – Craig, Marketing Manager pic.twitter.com/OmE5puQgwI

— instantprint (@instantprintuk) January 18, 2022