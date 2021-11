OLV: Joven cuenta su ‘extraña’ experiencia en un Airbnb en la CDMX

Sin duda, Airbnb es una aplicación que vino para hacerle el paro a muchos. No solo es confiable, también es una buena opción para rentar una habitación, departamento a un precio bastante accesible. Sin embargo, a pesar de que le ha salvado la vida a un montón de personas en todo el mundo, parece que los usuarios no siempre se llevan grandes experiencias en esta app, tal es el caso de un joven que compartió con el internet de las cosas la extraña experiencia que pasó en un cuarto de la CDMX.

A través de su cuenta de Twitter, Juan Carlos Guevara López relató lo que vivió en una habitación que rentó a través de la aplicación y como era de esperarse, se hizo viral en redes sociales, pero vamos por partes. Según lo que comentó, todo estaba bastante normal cuando llegó al lugar en el que se hospedaría en la Ciudad de México. Pero poco a poco las cosas se tornaron muy raras en el momento en que entró y al cuarto en el que pasaría la noche, porque hubo algo que lo dejó con la boca abierta.

Este joven se sacó de onda cuando llegó a su Airbnb

De acuerdo con lo que mencionó este joven, al ver la habitación se encontró con que había un montón de fotos suyas y su nombre por todos lados, cosa que por supuesto le sacó de onda. En su publicación, el protagonista de esta historia explicó que seguramente los dueños del Airbnb entraron a alguno de sus perfiles en redes sociales para buscar información sobre él, porque resulta que en una carta de bienvenida que le dejaron en la cama dejaron claro que sabían que era antropólogo.

“No mamen me acabo de hospedar en un Airbnb muy muuuy creepy. Me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes. Cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para imprimir mi cara y poner en varios lugares. Incluso saben que soy antropólogo. No sé qué pensar”, escribió en su cuenta de Twitter. Por si esto no fuera suficiente, también dijo que en la habitación había un pizarrón con su nombre y una hoja con sus fotos, ahí fue donde pensó que todo estaba muy essstraño.

Por último pero no menos importante, el joven relató que el lugar estaba sumamente sucio, tanto así que había vello corporal por todos lados e incluso tuvo que dormir en un colchón inflable (que se desinfló en la noche) porque la cama se veía cochina. Rápidamente se hizo viral esta historia rara que generó varios comentarios, por un lado hubo quienes lo apoyaron y otros que pensaron que este era un gesto de amabilidad pero, ¿qué opinan ustedes? La verdad es que sí está un poco creepy todo.