Asuuu: Los boletos para Coldplay volaron y los memes de la preventa lo comprueban

Poco a poco, la onda con los conciertos y festivales está regresando a la normalidad. Eso no solo significa que volveremos a ver a nuestras bandas y artistas favoritos sobre un escenario, también trae de vuelta algunas cosas que tras casi un año sin shows en vivo no recordábamos y que de plano no nos encantan, como las cardiacas preventas. Sin embargo, nadie pudo predecir lo que sucedería con los boletos para el concierto de Coldplay en México.

Como recordarán, luego de proyectar unas imágenes misteriosas en el WTC de la capital chilanga, hace unos días Chris Martin y compañía anunciaron con bombo y platillo que regresarán a nuestro país. En total serán tres conciertos los que dará la banda británica por acá, en Monterrey, Guadalajara y CDMX (ACÁ les dejamos la información), en los que además de tocar los clásicos de su enorme carrera, también aprovecharán para promocionar su nuevo disco, Music of the Spheres.

Arrancó la preventa para los conciertos de Coldplay y todo se descontroló

Por supuesto que la emoción de tener a Coldplay en México una vez más fue enorme, y eso lo pudimos notar porque un montón de personas comentaron en redes sociales que estaban contentas por su regreso ya que en vivo siempre son sinónimo de calidad y buen show. Sin embargo, no esperábamos que las cosas se salieran de control, ya que los boletos están volando como pan caliente y el internet de las cosas se volvió loco.

Este 19 de octubre a las 11 de la mañana (hora del centro de México) arrancó oficialmente la preventa para los conciertos del grupo británico en nuestro país. Y sí, recordábamos el estrés que era entrar a la página e intentar conseguir boletos (que en ocasiones era prácticamente un milagro de Dios), pero ahora la situación estuvo más intensa porque apareció un contador que mostraba tu lugar en la fila virtual y sí, estaba más larga que la de la vacunación.

Quizá no alcanzaron boleto, pero las risas no faltaron

Para que se den una idea de qué tan densa estuvo la cosa, para el concierto de Coldplay en la Ciudad de México había al menos 60 mil personas en la espera para comprar su boletos… eso es lo mismo que el total de asistentes que le caben al Foro Sol, el lugar donde se presentarán. Y como no puede faltar en los mejores eventos, el humor del mexicano apareció en este momento de estrés en forma de memes y reacciones.

Algunos memazos estuvieron más rifados que otros, la verdad, pero el chiste es que el tren del meme unió a todos aquellos que querían comprar sus boletos para ver a Chris Martin y compañía. Algunos lo lograron, otros ni siquiera pudieron llegar a los primeros lugares de la fila virtual, pero eso sí, las risas nunca faltaron en la preventa. Si todavía no los han checado, les dejamos los mejores memes de la preventa a continuación:

La fila virtual para comprar los boletos be like…#Coldplay pic.twitter.com/7DeALYOnEk — (@avcodi) October 19, 2021

Yo en la preventa de boletos: Soy la número 33 mil 799 y que nadie me lo discuta #Coldplay pic.twitter.com/n2VKg7TWcS — Fanny (@UndercoverFanny) October 19, 2021

Ahora no bebé que no ves que mamá está tratando de conseguir boletos para #Coldplay pic.twitter.com/h6tPIta07k — JORGE LUIS (@JORGE_LUISx) October 19, 2021

Lo puedes dejar en paz? Vió que hay más de 28mil persona antes que el en la fila para comprar boletos #Coldplay pic.twitter.com/oA7yccwRKx — maca la pulga (@maacajaqueline) October 19, 2021

Tal vez no habría tanta gente en la fila virtual para comprar boletos de Coldplay si alguien no se hubiese metido con el esposo de su mejor amiga pic.twitter.com/wExPwZLAfI — lootuuzz (@lootuuzz) October 19, 2021

Ticketmaster: Quién es el 46853?

Todos los que estamos en la fila para comprar boletos para #Coldplay: pic.twitter.com/7nmfdR9jWN — ♥️✨✨♥️ (@esa_saenz) October 19, 2021