Híjole, ahora sí que como diría la chaviza, la protagonista de esta historia quedó y gacho. Sabemos que buscar tu carro en un estacionamiento, de repente puede ser una tarea sumamente complicada, pues todos se parecen y peor aún si de plano no tienes ni idea en qué sección lo dejaste. Pero esperemos que jamás les pase como a esta chica, quien reportó su carro como robado, aunque después recordó que lo había dejado en otro lado… sí, no es broma.

Este es el caso de una usuaria de Twitter llamada @Alelugod, quien contó en dicha red social la curiosa historia del oso que pasó. De acuerdo con su testimonio, la joven iba saliendo del cine cuando intentó encontrar su coche, pero nomás no hallaba nada. Es por eso que ante la desesperación y para no perder más el tiempo, decidió que era momento de reportar la nave como robada, para que así, contara con la ayuda de la policía para buscarlo y dar con él. Aunque quizá no fue el mejor plan.

Foto vía Twitter: @Alelugod

Esta chica pensó que le habían robado su carro, pero estaba estacionado en otro lugar

La chica mencionó que declaró a las autoridades que su carro no estaba en el lugar en el que supuestamente lo había estacionado. Ante una situación tan estresante como esta, donde llegas a pensar lo peor, esta joven publicó una foto donde evidentemente se puede ver su desesperación y frustración (porque aparece llorando) al no encontrar su coche. Los polis le echaron la mano a encontrar su auto pero ni sus luces, hasta que la propia dueña cayó en cuenta en algo muy importante.

@Alelugod menciona que minutos después de que iniciara la búsqueda, simplemente recordó el lugar en donde estacionó su nave. “Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y sólo no me acordé dónde estaba estacionada. Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con la polis”, confesó esta joven al respecto, acompañando sus palabras con un montón de emojis de payasito porque la neta, sí quedó.

Soy un 10 pero : pic.twitter.com/Mn4NaqtwNM — coco (@Alelugod) July 11, 2022

Por supuesto que la historia de esta chica rápidamente se hizo viral en Twitter y otras redes sociales del internet de las cosas, armando una enorme conversación. De un lado estaban los que no podían creer que alguien fuera tan despistada, pero también hubo quienes la apoyaron porque les han pasado cosas similares. Aquí no tomaremos partido, afortunadamente este caso terminó con risas y diversión y no pasó a mayores, aunque eso sí, quizá sea el momento de comer algo para mejorar la memoria, ¿no creen?