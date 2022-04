Cha-le: Joven revela cuánto gana vendiendo dulces en su escuela y las cosas salen mal

Estamos seguros que en sus tiempos de estudiantes, vieron a un montón de chavos vendiendo dulces en sus escuelas, o quizá ustedes eran los que llenaban de chocolates y dulces entre clases. No importa de qué lado estén, no podemos negar que es un buen negocio para esa etapa de nuestras vidas donde apenas nos alcanza para comprar la pluma y el cuaderno. Sin embargo, no imaginamos cuánto se puede ganar siendo el dealer de chucherías del salón y eso lo acaba de revelar una joven.

Por acá les hemos contado sobre algunas personas que han publicado lo que les cae en su cuenta bancaria gracias a su chamba y que nos dejaron con el ojo cuadrado, tal como lo hizo un trabajado de Oxxo (AQUÍ pueden checar lo que gana). Pero en esta ocasión les platicaremos sobre una usuaria de TikTok llamada @aby_rx, quien contó en un video toda la lana que saca vendiendo golosinas a toda la chaviza del Colegio de Bachilleres número 4 Culhuacán, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

Esta joven sorprendió a todos revelando cuánto gana vendiendo dulces

De acuerdo con su testimonio, esta joven llega diario a la escuela con dos mochilas llenas de dulces, y eso nos quedó muy claro porque vimos que traía paletas, caramelos y chocolates: prácticamente ella vende todo lo que se les pueda ocurrir. En el clip cuenta que a pesar de que ese día estuvo tranquilo, se llevó mil 300 pesitos mexicanos (que en dólares son más o menos unos 65.22 dólares), los cuales para que no hubiera duda, los mostró frente a la cámara con billetes y monedas.

Como era de esperarse, su historia rápidamente se hizo viral en TikTok y en general en el internet de las cosas. Muchas personas le echaron porras y la felicitaron porque sabemos que en esa etapa como estudiante es un tanto complicada, ya que no siempre nos alcanza de plano para los útiles, proyectos o para salir con nuestros cuates. Sin embargo, este caso no tuvo un final feliz porque después de que apareciera en un montón de redes sociales, el negocio se terminó para esta chica.

Dice que se quedó sin escuela ni trabajo

En otro video, la joven nos puso al tanto de su estatus como vendedora de dulces en el Colegio de Bachilleres número 4. Resulta que platicó que luego de que se viralizara, el clip llegó a todos lados, incluso a quienes le hicieron daño. No mencionó como tal quienes fueron, pero dejó muy claro que le quitaron todos sus productos y hasta se quedó sin escuela: “Solo quería compartir mi experiencia con los dulces, el video llegó a manos equivocadas. Me quitaron todo, ya no tengo escuela ni trabajo”.

A pesar de que dijo que se arrepentía de publicar el video donde nos muestra cuánto ganaba con los dulces porque ya no tiene chamba, no le queda de otra mas que salir adelante. Hasta el momento de escribir esta nota no se sabe qué pasó con esta chica, pero qué gacho si es verdadera que la dejaron sin vendimia ni estudios. Moraleja de esta historia: así como los magos, nunca revelen sus secretos, porque nunca saben cuándo se harán virales y en una de esas, hay alguien que te quiere ver abajo.