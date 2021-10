Híjole: Jóvenes organizan fiesta de ‘nacos’ e indignan a las redes sociales

Sabemos que en el internet de las cosas suceden un montón de cosas esssstrañas. Sin embargo, por más que queremos comprender lo que está pasando, en muchas ocasiones nomás no podemos agarrar la onda de lo que hacen en redes sociales. Y eso es justo lo que sucedió con un grupo de jóvenes, quienes organizaron una fiesta con temática de ‘nacos’ y como era de esperarse, vario usuarios no estuvieron de acuerdo con su pachanga.

Hace poco les contamos sobre el caso de unos estudiantes mexicanos en Estados Unidos que denunciaron racismo simplemente por escuchar el famoso “Payaso de Rodeo” (ACÁ pueden checar lo que sucedió). Pero ahora, el internet de las cosas se le fue directo a la yugular a una chica que junto con sus amigos, organizó un reventón de cumpleaños un tanto peculiar y que en lugar de tener buenos comentarios (como ella esperaba), terminó siendo todo lo contrario.

Esperen un momento, ¿una fiesta con temática de ‘nacos’?

Resulta que a través de un video publicado en TikTok, una usuaria llamada Vanessa –que por cierto, cuenta con poco más de cien mil seguidores en la plataforma–, mostró un clip donde se podía ver la temática de su fiesta de cumpleaños. En las imágenes aparecen varios jóvenes vestidos –supuestamente– como ‘nacos’. Incluso, previendo que todo podría salir mal, la chica escribió en la descripción: “solo es diversión, no se exalten”.

Sin embargo, la cosa no paró ahí, ya que además de los invitados de esta joven –quienes por cierto, usaron toda clase de ropa con distintos colores, estampados, telas y demás intentando hacerse pasar según ellos por gente ‘naca’, también tenían un pastel con la imagen de Piolín como el que mandan nuestras tías , la decoración incluía papel picado y globos, y hasta colgaron una cartulina con Winnie Pooh donde se puede ver mal escrita la frase “Happy Birthday”.

Como era de esperarse, les llovió y gacho por esta idea

Ellos mismos lo predijeron, pues luego de que su video se hiciera viral en TikTok, muchas personas criticaron y gacho a todos estos jóvenes. A pesar de que hubo quienes escribieron en los comentarios que no era para tanto y tampoco tendrían que hacer de estas imágenes algo grande, la realidad es que fueron más los que mostraron su descontento con estos chavos porque consideraron que fue muy clasista hacer su fiesta con temática de ‘nacos’.

Luego de que el clip diera de qué hablar en la plataforma de videos, decidieron bajarlo y hacer como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en el internet de las cosas no todo está 100% borrado, y no contaban con que alguien más lo subiría a otras redes sociales como Facebook y Twitter. ¿Ustedes qué opinan, queridos lectores? ¿Creen que si era válido enojarse y lanzarse a la yugular por el fiestón que armó esta chaviza o no era para tanto?