¡Hay tiro! Jóvenes se agarran a golpes en preventa de boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’

Qué onda, ¿ya tienen sus boletos para Spider-Man: No Way Home? Vaya relajo el que se armó para conseguirlos en preventa en los sitios de interne de los cines mexicanos. Y bueno, el caos también se vivió entre aquellos que se la jugaron yéndose a formar a las taquillas.

Incluso, hubo algunos fanáticos que en plena fila para adquirir sus entradas, hasta se agarraron a golpes. Así sucedió en el estado de Morelos durante este lunes 29 de noviembre, esto en la sucursal de Cinépolis localizada en la plaza Averanda de Cuernavaca, tal como lo muestra un video que se hizo viral en redes.

Se dieron con todo por los boletos de ‘Spider-Man: No Way Home’

No cabe duda que Spider-Man: No Way Home es por mucho la película más esperada del año. Prácticamente, el título de la cinta no deja de acaparar las tendencias y la emoción por su estreno es tanta, que hasta los lanzamientos de los tráilers han puesto al mundo de cabeza.

Por ello, ya se esperaba que la preventa de boletos para el largometraje protagonizado por Tom Holland fuera una locura (AQUÍ les mostramos cómo reaccionó el internet), ¿pero llegar a los golpes? Aunque parezca exagerado, así sucedió en Morelos.

A través de un video que se compartió en redes sociales, se observa a varios jóvenes dándose en la madr…. con todo en las inmediaciones del Cinépolis de la plaza Averanda, en Cuernavaca. Las imágenes muestran a cuatro chicos, dos contra dos, soltando golpes y sujetándose de manera violenta en la fila de la taquilla del cine.

Incluso, se ve cómo uno de los implicados logra soltarle una patada en la cara al joven con el que estaba peleando. Atrás de ellos, se ve al otro par de chicos agarrándose en el suelo y luego, parándose para continuar su pelea. Por fortuna, varias personas que estaban por ahí se acercaron para detener todo el conflicto.

Y sí, como seguramente están pensándolo, aparentemente todo se originó porque alguno ‘se quiso pasar de listo’ metiéndose a la fila (o al menos eso es lo que dicen las fuentes que dieron a conocer el video). Como sea, la cosa se puso bien tensa y hasta el momento, no se sabe si hubo detenidos. Pero vaya que se ha batallado para conseguir una entrada al estreno Spider-Man: No Way Home. Así las cosas.