Los boletos para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ volaron y los andan vendiendo en 20 mil pesos

Puede que el año se nos esté terminando, pero al parecer, lo cerraremos con películas sumamente esperadas. Podríamos mencionar algunas cintas increíbles que se estrenarán en diciembre en cines y plataformas de streaming, aunque sin duda una de las más esperadas es Spider-Man: No Way Home. Las expectativas por la tercera parte de las aventuras de Tom Holland como Peter Parker están por los cielos y con justa razón, pues alrededor de esta producción han surgido un montón de rumores épicos.

Para empezar, nos emocionaron anunciando que para esta nueva entrega del trepamuros favorito de los fans de Marvel, regresarían Alfred Molina y Willem Dafoe para interpretar al Doctor Octopus y el Duende Verde de la trilogía de Sam Reimi. Pero esto no fue lo único que se supo sobre esta película, ya que también volverá Jamie Foxx como Electro y otros villanos del universo de Spidey en el cine. Aunque quizá lo más importante vino después, porque está fuerte el chisme de que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerán en la cinta.

Inició la preventa para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ y todo se salió de control

Sin embargo, a pesar de que no han desmentido o confirmado este último rumor, la posibilidad de que ocurra este crossover y surja el Spider-verse en la pantalla grande, tiene emocionado a todo el mundo. Y sin duda las expectativas por Spider-Man: No Way Home se elevaron por las nubes cuando aparecieron los primeros tráilers de la película, donde veremos que las cosas se complicarán bastante para el personaje de Tom Holland, tanto así que parece que ka ayuda de Doctor Strange no será suficiente para salvar el día.

Pero aunque no lo crean, Peter Parker no es el único que tiene broncas con esta nueva aventura. Resulta que en la madrugada del 29 de noviembre arrancó oficialmente la preventa para ver la tercera cinta de Holland como Spidey a nivel mundial. Como era de esperarse, miles de personas en todo el planeta decidieron ponerse las pilas y apañar su lugar en el estreno de esta producción que seguramente será de las más taquilleras del año dentro del MCU, y no todo fue miel sobre hojuelas.

Por supuesto que hubo reacciones y hasta memes al respecto

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, tan solo en México las cosas con la preventa de Spider-Man: No Way Home se salieron de control. Durante los primeros días y como si se tratara del concierto de Coldplay o alguna otra banda grande, los boletos para la película volaron en los principales cines de nuestro país, Cinépolis y Cinemex. Sin embargo, la bronca no terminó ahí, pues las páginas de ambas cadenas presentaron fallas e incluso por momentos y debido a la demanda, hasta se cayeron.

Como era de esperarse y porque no pueden faltar en los mejores momentos, un montón de usuarios reaccionaron a todo lo que pasó con la preventa de la película. Por un lado tuvimos a los suertudos que lograron asegurar sus asientos en algunas de las funciones para el estreno de la cinta, pero la gran mayoría nos dejó claro que por más que estuvieron al tiro con cada uno de los sitios, nomás no encontraron lugar ni sentados en las escaleras e incluso hay abusados que están revendiendo sus entradas a precio de concierto de Gorillaz.

Sin embargo, aunque a muchos les fue de la patada y no pudieron conseguir sus boletos para ver la nueva película de Tom Holland como Spidey, parece que todos lo tomaron con muy buen humor. Pero mejor no les contamos, chequen a continuación las mejores reacciones y hasta memes que nos dejó el fail de la preventa de boletos para Spider-Man: No Way Home.

Vamos con los mejores memes y reacciones a la preventa

Yo yéndome a dormir con los tickets comprados #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/CEFPMtk972 — Rux (@ruxxel) November 29, 2021

La preventa de boletos para #SpiderManNoWayHome es esto: pic.twitter.com/kjL9c3Tnpb — Mardroidz | 17 días para NWH 🕷️ (@Mardroidzz) November 29, 2021