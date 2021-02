La historia detrás de la nueva imagen de Twitter

Yo tuiteo, tu tuiteas, ellos tuitean, todos tuiteamos. Si tuviéramos que elegir una palabra para definir lo que han sido los primeros quince años de vida de Twitter, sin lugar a dudas sería evolución. Por supuesto que el internet de hoy es muy distinto al internet que existían el 2006, en el que cuatro amigos decidieron lanzar una plataforma de microblogging llamada Twttr, la cual permitía a los usuarios compartir estatus y mensajes de 140 caracteres. (Dato curioso, el número de caracteres permitido en aquel entonces, se definió en 140, porque ese era precisamente el máximo de letras que se podían desplegar en las pantallas de los beepers. ¿Se acuerdan?)

Desde entonces, Twttr se dejó de llamar Twttr para convertirse en Twitter, los 140 caracteres se convirtieron en 280 y no sólo eso, sino que además podemos publicar fotos, audios o videos; también conocimos los hashtags, los gifs, los trending topics y nos hicimos adictos a los hilos. Si, Twitter es parte de nuestra vida y si hablamos de la evolución de Twitter es porque de alguna u otra forma, es un reflejo de la evolución que hemos tenido como usuarios, como personas y como sociedad.

“Cuando miro hacia atrás en la evolución de nuestra identidad y sobre quiénes somos, realmente me enfoco en los últimos cinco años, porque ese fue el momento en que dimos un paso atrás y realmente reflexionamos sobre la dirección que tomaría el producto”. Es la voz de Leslie Berland, directora de marketing de Twitter tras revelar la nueva identidad de la compañía, “así que, fue un momento interesante para la empresa, donde hicimos varias investigaciones sobre los usuarios de Twitter y acerca de las personas que no utilizan la plataforma en todo el mundo. Se siente como si hubieran pasado décadas, pero apenas pasaron cinco años y la gente todavía estaba confundida sobre lo que era Twitter y para qué servía. Y cuando le preguntamos a las personas que usaban Twitter, todo el mundo decía lo mismo, que Twitter muestra lo que está sucediendo o que Twitter me decía lo que estaba pasando en mi mundo o en las redes sociales o bien, lo que está pasando con las cosas que me importan. Los usuarios de Twitter, fueron muy, muy claros, mientras que las personas que no usan la plataforma estaban muy confundidas. En ese momento, hubo un refinamiento sobre la estrategia del producto y realmente se trataba de mantener a las personas informadas. Eso fue muy esclarecedor para la empresa. Y por el lado de la marca, nos basamos en un posicionamiento interno, que es que Twitter, trata sobre lo que está sucediendo y de lo que la gente está hablando en este momento.

Here are more examples of the work👇 We’re excited to hear your thoughts and share more as this evolves over time reflecting the beautiful, bold, complex conversations that shape Twitter, our lives and the world. pic.twitter.com/AOEMZU6jkT — Leslie Berland (@leslieberland) January 27, 2021

Twitter trata sobre lo que está sucediendo y de lo que la gente está hablando

Hemos hablado de la evolución de Twitter y de la evolución del propio internet en los últimos años, pero si algo ha tenido claro la plataforma desde su nacimiento, es el objetivo de ser un espacio para que las personas puedan platicar, compartir situaciones de la vida diaria u opiniones sobre el tema del momento, no importa si es un partido de la Champions, la entrega de los Globos de Oro o las elecciones presidenciales.

Sí, algo que hace de Twitter un espacio único es la diversidad de temas, opiniones y situaciones que nos acerca cada vez que entramos a nuestro timeline, una diversidad que hay que decirlo, también incomoda porque nos confronta con aquellos que no piensan como nosotros quisiéramos que pensaran, así que de alguna u otra forma, nos da visibilidad de las cosas que no queremos ver.

Al mismo tiempo, no podemos ignorar que cada cuenta, cada timeline, cada usuario de Twitter es único y eso, sin tomar en cuenta lo que ocurre a nuestro alrededor diariamente, así que ¿cómo capturar esta diversidad en un concepto como es la nueva imagen de Twitter?

“Cuando creamos este proyecto, nos aseguramos de tener una visión global que va desde, que la agencia líder en esto tiene su sede en Francia, y también tuvimos personas de países de todo el mundo que opinaron y dieron su opinión acerca de este trabajo. Mientras que lo diseñábamos, queríamos asegurarnos de que pudiera traducirse de forma literal y figurada, había suficiente espacio para marcar hacia arriba y hacia abajo e inclinarse en diferentes partes del diseño y en diferentes países para que fuera muy fácil de adaptarse a la conversación, porque, incluso si te encuentras en un país o una ciudad determinada, en un momento dado la conversación puede ser hilarante o pesada, o tonta o emocionante o frustrante. Y así, nuevamente, esa flexibilidad en lo que respecta al matiz, la complejidad y el rango, realmente el rango es exactamente lo que nos impulsó.

As always, we started with Tweets at the center. We then tore stuff apart and layered over again. We threw paint on photos, ripped posters, scratched out words, and faded images. We added textures and pixels, movement and memes. pic.twitter.com/VygJaLmniO — Leslie Berland (@leslieberland) January 27, 2021

Twitter también estrena tipografía

Otro de los pormenores de la nueva imagen de Twitter es la integración de una nueva fuente tipográfica llamada ‘Chirp’ y que ha sido diseñada exclusivamente para plataforma y que en algo tan simple, pero al mismo tiempo tan trascendental como son las letras, “busca ser lo suficientemente flexible para relajar la conversación, así como la emoción, la pasión y el humor”.

Así pues, Twitter estrena imagen, una imagen que celebra la historia de la plataforma, del camino que se ha abierto en el internet, siendo un punto de partida para un lugar hecho por y para sus usuarios , adaptándose a las nuevas formas y necesidades de quien hace realmente la red social: los usuarios.

Esta actualización, realmente es un reflejo de un momento realmente importante para la compañía y su comunidad. No lo veamos de forma cronológica, como si tuviera un principio y un final, sino como la oportunidad de mostrarnos en una manera que se siente tan auténtica y real”.

Y para que todos se queden tranquilos, ‘Larry’, el pájaro, no sufrirá ningún cambio y ¿La Fail Whale? Ya veremos….