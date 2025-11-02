Lo que debes de saber A propósito de la transmisión del concierto de Juan Gabriel en el Zócalo, hemos juntado sus mejores letras.

Hay una verdad que tiene que ser dicha: Juan Gabriel es uno de los artistas más importantes que ha habido en México. Su voz, con un timbre y textura únicos, su estilo personal sobre el escenario, su revolución personal y esa forma fantástica de escribir las letras de sus canciones lo convierten en uno de esos seres profundamente auténticos, que nacen una vez cada cien años.

Más que un artista, el Divo de Juárez es un símbolo cultural. Un hombre que logró convertir en arte esos sentimientos profundos que solo los que nacimos aquí entendemos. Y es que escribió una canción para cada momento de la vida: para cuando extrañamos, cuando lloramos, cuando nos sentimos grandes o pequeños, solos o acompañados.

Juan Gabriel cambió la historia de la música en México./Imagen Museo de Juan Gabriel

A propósito de esto, vale la pena decir que no existe México sin Juan Gabriel y Juan Gabriel solo pudo existir aquí.

Muy pocas veces en la historia, un artista y un país han edificado una relación tan simbiótica, un matrimonio del alma que se resume en una frase que alguna vez dijo en uno de sus conciertos: “Yo soy muy tuyo, mi México”.

El cantante murió hace casi una década; sin embargo, su legado sigue vivo, tanto que el 8 de noviembre el gobierno de la CDMX transmitirá en el Zócalo su icónico concierto en Bellas Artes. Casi tres horas de sus éxitos inmortales y de letras sencillas, profundas, universales y poéticas.

¿Cómo Juan Gabriel se convirtió en Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Valdés nació el 7 de enero de 1950 en un pequeño pueblo del Estado de Michoacán. Su familia humilde, compuesta por seis hermanos, se las veía oscuras para llegar al fin de mes. Esta frágil estabilidad se quebró cuando, por accidente, su padre quemó el predio de un vecino y súbitamente terminó en un hospital psiquiátrico.

Fue así como su madre se mudó a Ciudad Juárez en busca de una vida mejor. La situación económica era precaria, tanto que mandó a Alberto a un internado de tiempo completo durante ocho años. Este alejamiento de la familia resultó para él una verdadera tragedia que lloró en el taller de hojalatería donde aprendió sobre música y a tocar el piano en una tabla de madera.

La biografía de Juan Gabriel es una lección de resistencia./Imagen Filckr

A los trece se escapó con el maestro Juan, su única figura paterna, y comenzó a escribir sus primeras composiciones y a cantar. Su primera canción fue “La muerte del palomo”, una melodía donde expresó la tristeza y el abandono que sintió cuando se separó de su padre. Pronto debutó en un programa de Juárez llamado “Voces Rancheras”.

Su talento natural para la música lo hizo parcialmente famoso, y le permitió cantar en bares y sobrevivir en las calles lavándole la ropa a las cabareteras. Fue así que llegó al Noa Noa, un salón de baile donde con los años y la paciencia se volvió el rey de la noche. Un día un productor lo vio y le dijo que viniera a CDMX para buscar una oportunidad en una disquera.

Aquí fue corista para cantantes famosos en RCA, y tras ser acusado falsamente de robar una casa, terminó como preso ocho meses en el Palacio Negro o Lecumberri. La cárcel fue ruda, pero su carisma lo salvó; dentro de su celda escribió algunos de sus temas más famosos: “Me he quedado solo” y “Tres claveles y un rosal”. Cuando le revocaron su sentencia, una nueva disquera le dio la oportunidad, esta vez como cantautor. Ahí se bautizó con un nuevo nombre: Juan, en honor a su maestro del orfanato, y Gabriel, para no olvidar a su papá.

Poesía para el alma: las mejores letras de Juan Gabriel

Las composiciones escritas de Juan Gabriel son algo así como la columna vertebral de su legado. Una recopilación de emociones complejas, con palabras simples, que nos hablan de su forma resiliente de enfrentarse a todas las situaciones adversas que se presentaron en su camino.

Además de gran cantante, fue un compositor inmenso./imagen Wikipedia

Cada verso es una ventana a su intimidad, un camino abierto para entender las emociones que lo atravesaron, que le dolieron, pero que lo convirtieron en uno de los mejores artistas que ha habido en México.

1. Yo no nací para amar.

Una balada sobre la soledad de ser diferente y vivir a la espera de una pareja que parece no existir. Entre los versos se olfatea la resignación y la gran desilusión de no conocer a nadie. El amor es un concepto inalcanzable y una forma de definirnos a nosotros mismos.

A mis dieciséis

Anhelaba tanto un amor que no llegó.

Siempre lo esperé.

Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi.

Cómo iban cambiando su manera de vivir.

Todos con su amor.

Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo…

2. Amor eterno

Este tema se compuso en los años 70, y fue lanzado con la voz mítica de Rocío Dúrcal. Algunos sugieren que la letra se centra en el fallecimiento de su madre; no obstante, ciertos biógrafos de Juan Gabriel sostienen que se trata de un himno de amor compuesto para Marco, su primer gran amor.

Tú eres la tristeza, ay, de mis ojos.

Que lloran en silencio por tu amor.

Me miro en el espejo y veo en mi rostro

El tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento.

Pues siempre estoy pensando en el ayer.

Prefiero estar dormida que despierta.

De tanto que me duele que no estés.

3. Lo pasado, pasado

Un nuevo amor ha llegado y es tan poderoso que puede borrar una vida errática, plagada de mala suerte. El mensaje es claro: el ayer se vuelve menos poderoso cuando el presente nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, al lado de una persona capaz de sacar una nueva versión de nosotros mismos. Hay que destacar que esta canción se hizo famosa en la voz de José José.

Tengo en la vida por quién vivir, amo y me aman (soy feliz).

Ya nunca más estaré.

Solo y triste otra vez.

El ayer (ya olvidé).

Ya olvidé (ya olvidé).

(Ya olvidé)

4. Querida

Del álbum Recuerdos II, esta canción es quizá una de las más famosas de todo su repertorio. El autor dijo que la letra la dedicó a Verónica Castro; sin embargo, entre sus letras podemos ver algunos destellos de su biografía, por ejemplo, el abandono que sintió cuando se separó de su madre los primeros años de su vida.

Querida,

Cada momento de mi vida.

Yo pienso en ti más cada día.

Mira mi soledad, mira mi soledad.

Que no me sienta nada bien, oh, ven ya.

5. Abrázame muy fuerte.

A simple vista, esta melodía parece una típica canción de amor entre dos amantes; no obstante, el trasfondo es mucho más profundo, ya que Juan Gabriel reveló que la escribió en honor a su hermana Virginia Aguilera, que no solo lo cuidó en su infancia, sino que se convirtió en una de las personas más cercanas a su vida.