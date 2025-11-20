Lo que necesitas saber: Ángel Villacampa ha perdido dos finales contra Tigres por el mismo marcador de 3-0, una ante Rayadas en tanda de penales y otra más con Pachuca.

América Femenil jugará su sexta final en la Liga MX de la mano de Ángel Villacampa. El español llegó a Coapa en junio del 2022, sin embargo, sus resultados en finales no han sido los mejores.

Acumula una racha de cuatro finales perdidas, dos de ellas de forma consecutiva y apenas una victoria en el Clausura 2023 contra Pachuca. En la final contra Tigres del Apertura 2025 podría extender su ‘maldición’ o romper con esa mala racha.

Foto: MexSport

Finales perdidas de Angel Villacampa con América Femenil

Hay entrenadores que son considerados especialistas en finales, Ángel Villacampa no entra en esa categoría. Y no se enojen, no lo decimos nosotros, lo dicen sus resultados.

La primera final que dirigió y perdió Villacampa fue en el Apertura 2022 contra Tigres. Y digamos que se entiende la derrota, era su primer torneo, las ‘Amazonas’ ya eran las reinas de la Liga MX y era apenas la segunda final de las ‘Águilas’ en la historia del torneo.

En el Clausura 2023, el español logró recuperarse e igualó la balanza con su victoria sobre Pachuca 4-3.

Foto: América Femenil

Pero las cosas comenzaron a complicarse muchísimo desde el Apertura 2023. Seis meses después de coronarse campeonas, con muchos cambios en el plantel, no pudieron vencer a Tigres y una vez más cayeron 3-0 en la final. El segundo descalabro ante las ‘Amazonas’ en la ‘Era Villacampa’.

La última derrota de América y Villacampa en finales fue durante el Clausura 2025 a manos de Pachuca ¿Lo peor? El partido se jugó en el Estadio Azteca, frente a su afición y en su casa.

Torneo Campeona Subcampeona Resultado Apertura 2022 Tigres América 3-0 Apertura 2023 Tigres América 3-0 Clausura 2024 Rayadas América 2-2

(4-3 penales) Clausura 2025 América Pachuca 2-3

En total, Ángel Villacampa ha perdido dos finales contra Tigres por el mismo marcador de 3-0, una ante Rayadas en tanda de penales y otra más con Pachuca.

Aún así, tiene contrato con el club hasta el 2027. De acuerdo con varios medios tendría segura su continuidad pase lo que pase en la final. Aunque tener cinco finales perdidas no es un buen argumento para mantener el puesto.

Digamos que la estadística no juega a su favor y tomando en cuenta los antecedentes, todo indica que, Tigres podría sumar una estrella más a su escudo. Aunque claro, nada está escrito.