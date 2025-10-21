Lo que necesitas saber:

En el legendario primer concierto en Bellas Artes, Juan Gabriel interpretó con apoyo de la orquesta y mariachi temas como "Amor Eterno", "Yo no Nací Para Amar", "Te lo Pido por Favor", "Me Nace del Corazón", etc.

Fue muy especial cuando, hace unos meses, se proyectó en la Cineteca y el Zócalo de la CDMX el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes… pero fue el concierto de su 40 aniversario, chido y todo… pero nada como el primero, el del 90. Pues bien… ¿qué creen? 

Esto es lo que sabemos de la serie documental de Juan Gabriel (y Alberto Aguilera) en Netflix
Juan Gabriel en concierto / Foto: Getty Images

Para regocijo de todos los fans del Divo de Juárez, el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes del 90 se proyectará en su totalidad en el único espacio que da cabida a tanto fan de uno de los máximos ídolos de la música mexicana.

Y, para lo pin%&/s amargados que dicen “ash, ese lo pueden ver en YouTube y sin tanto apretón”, pues va de nuevo: ¿qué creen? Pues que esta proyección tendrá imágenes nunca antes vistas que complementarán la experiencia de ver al creador de “Amor Eterno” en Bellas Artes. 

Checa el tráiler de la serie ‘Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero’ de Netflix

Ese material extra, por si tienen la duda, es parte de la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la cual estrena el 30 de octubre por Netflix bajo la dirección de María José Cuevas.

¿Cuándo se proyectará el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes?

Ahhhhhhh, porque esta fabulosa proyección se realizará gracias a que Netflix y la Secretaría de Cultura de la CDMX unen esfuerzos… sólo así se logrará tan especial noche para los fans de Juanga.

Bueno, mucho bla, bla… ¿cuándo y dónde? Donde: en el Zócalo de la CDMX. Cuándo: el próximo 8 de noviembre, a las 20:00 horas. Entrada libre y con muchos kleenex, porque seguro van a salir los lagrimones locos (de la emoción, claro). 

juan gabriel zocalo
Juan Gabriel en Bellas Artes / Imagen: Netflix

