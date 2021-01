¿#LadyRosca? La polémica en redes por una mujer que compró 300 roscas para revenderlas

Las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para el debate prácticamente sobre cualquier tema. En Twitter, por ejemplo, se viralizó estos días el hashtag #LadyRosca por las críticas hacia una mujer que compró muchas roscas en una tienda de autoservicio para luego revenderlas a un precio más alto.

Esta es la historia de Sayra de la Cruz, la mujer compró 300 roscas de reyes a un precio de 99 pesitos en una sucursal de Sam´s Club ubicada en Villahermosa, Tabasco, para luego revenderlas a un precio a 150 pesos. Las críticas hacia ella se centraron en que muchos consideraron esto como un abuso de su parte por “acaparar” las roscas y fue por ello que le dieron el sobrenombre de #LadyRosca.

¿iniciativa o abuso? Usuarios evidencian a una mujer que compró 300 roscas de reyes a $99 en un centro comercial de #Tabasco, para revenderlas a un precio alrededor de $150 Por lo que internautas han mostrado su descontento al respecto, apodandola #LadyRosca. ¿Ud. qué opina? pic.twitter.com/l8Z0FFhevc — No soy Paquito (@fran_morenog84) January 8, 2021

Defienden en redes a Sayra tras el sobrenombre de #LadyRosca

Peeeeeero esta historia tomó rápidamente otro giro, pues en lugar de convertirse en un historia más de “Ladies” que indignan a la sociedad (como apenas pasó con el caso de #LadyMeVale, la pasajera que se negó a usar cubrebocas en el transporte público), esta mujer fue defendida por muchos más usuarios de las redes sociales y el hashtag de #LadyRosca se llenó de comentarios positivos en su favor.

Y es que varios usuarios defendieron a Sayra de los ataques y críticas asegurando que sus acciones no demuestran más que ganas de trabajar, y que no hizo nada ilegal que no haría cualquier otro comerciante: comprar a un precio, vender a otro y generar una ganancia con ello… la única diferencia es que su caso se viralizó.

Me encantó #LadyRosca Chequen la historia completa. Qué fregón. Se llama emprendimiento y libre mercado. Yo sí la contrataba para Secretaria de Economía. Nos iría mejor. pic.twitter.com/4Kp1BcDdLs — Príncipe de 🇩🇰 ® (@nobodies5) January 9, 2021

#LadyRosca es una mujer que sabe hacer negocios, no es emprendedora pero tampoco una abusiva, ella compro un producto y lo vendió más caro. La rosca no es un producto de primera necesidad, es un privilegio, así que no hay abuso. pic.twitter.com/IhSGm6bgU5 — Jesús Rodríguez (@Livre_Noir_) January 9, 2021

Hay que ser sinceros…. A puro huevones les afecta el progreso de otros.

Ella no está robando, le está buscando generar ingresos para sobrevivir en tiempos de crisis. #LadyRosca pic.twitter.com/LdXNhdfdz9 — la Danesa 🇩🇰 (@parcemk) January 9, 2021

Felicidades a #LadyRosca por su emprendimento, ella no “agandallo” nada, Sam’s Club es una abarrotera nice, pero no deja de ser una abarrotera que su meta es vender volumen. Su meta no es tener clientes que solo compren suavizante y croquetas cada 15 días pic.twitter.com/5pjOzmDw29 — Michita. (@maguitzy2011) January 9, 2021

Sayra ya se expresó en redes tras la polémica

Pero bueno, más allá de la polémica, Sayra de la Cruz ya salió a hablar un poco sobre lo sucedido y dejó claro que está muy en orgullosa de su trabajo, que logró vender todas las roscas que compró y que sólo tiene buenos deseos para todas las personas que le enviaron mensajes por lo sucedido (incluyendo a quienes la criticaron).

“No saben cuanto me gustaría responder cada uno de los bellos mensajes que me envían, estoy muy agradecida con Dios porque siempre pone una oportunidad para mejorar día con día”, expresó Sayra en su cuenta de Facebook.

La tienda tuvo ventas, la #ladyrosca beneficios, los clientes, su rosca sin ir tan lejos o pagar membresía para comprar. TODOS obtuvieron lo que querían: Se llama capitalismo 🥖🥖🥖💸💸💸 — @1890702 (@1890702) January 9, 2021

#LadyRosca

1 Costco es una empresa que se enfoca en vender a mayoreo.

2 Son artículos de temporada no primera necesidad.

3 Detrás de eso hay un esfuerzo, ambición y visión de alguien que quiere tener un ingreso para ella y su familia. pic.twitter.com/fbg6PHFh8A — Edgar Sanchez (@Edgar117Sanchez) January 9, 2021

“También agradecida con todas las personas que se tomaron un minuto de su tiempo para alentarme, para hacerme sentir tan orgullosa de lo que me heredó mi viejita linda, que es el comercio. Sí, soy comerciante a mucha honra, soy vendedora de todo lo que se pueda vender y siempre estoy pendiente de todo lo que puede venderse“, dijo.

Aclaró además que no usó vales o apoyos del gobierno para comprar las roscas de reyes, como señalaron algunas personas que la criticaron, y también compartió que le dio mucha risa que la llamaran #LadyRosca por sus acciones. “A las personas que hicieron malos comentarios sobre mi aspecto o como soy, les puedo decir que Dios las bendiga grandemente y las llene con su inmenso amor“, finalizó Sayra su mensaje.