LadyMeVale: Pasajera no usa cubrebocas y agrede a trabajadora de salud en Edomex

Y a pesar de que el Estado de México se encuentra en semáforo rojo por la pandemia de COVID-19, siguen existiendo personas que no creen en esta enfermedad o siguen sin seguir las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades para evitar nuevos contagios. Como lo que ocurrió apenas en Metepec con una pasajera que ahora es conocida como #LadyMeVale, quien no utilizaba cubrebocas en un autobús y además agredió a una trabajadora de salud.

¿Quién es #LadyMeVale?

En las últimas horas ha comenzado a viralizarse un video que captó una supuesta trabajadora de salud del Estado de México, quien empezó a grabar directamente a una usuaria que no portaba cubrebocas abordo de un autobús del transporte público mexiquense.

Sí, presuntamente esto ocurrió en el municipio de Metepec, cuando la trabajadora de salud observó que una pasajera del autobús en que viajaba no llevaba puesta una mascarilla; una de las tantas medidas más recomendadas por las autoridades para evitar el incremento de nuevos casos positivos por COVID-19.

¿Qué se puede ver en el video?

Al principio de esta grabación, la supuesta trabajadora de salud comienza a reclamarle a la usuaria del transporte por no utilizar cubrebocas como los demás pasajeros. Incluso le comenta que ella ha visto el dolor por el que tienen que pasar personas afectadas por el COVID-19.

En el video se escucha que le dice: “Trabajo en un hospital, señora, y no sabe todo lo que hay (…) No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted”. Y luego le comenta: “Lo que usted haga con su vida no importa (…) Lo que es la imprudencia”.

Por lo que la pasajera después le contesta: “Haga lo que quiera, me vale, me vale. La voy a subir a las redes. Me vale, me vale, me vale, estúpida. Me vale, estúpida. Me vale, estúpida. Pinche perra, ojeta”. De aquí que se ganara el pseudónimo de #LadyMeVale.

Y así hay gente que todavía no toma conciencia sobre el #COVID19 en pleno transporte público aquí en el valle de #Toluca la nueva #ladymevale pic.twitter.com/c3GhCIblbc — jesús sánchez (@jstintero) January 7, 2021

Por último, la trabajadora de salud y #LadyMeVale terminan agarrándose a golpes, lo cual puede observarse en el video pues el celular termina cayendo al suelo de la unidad. Luego los demás usuarios se acercan para intentar separarlas y finalmente se escucha como un hombre le dice a la pasajera sin cubrebocas lo siguiente: “Ey, ¿qué pasó, señora?, ¿ya vio lo que provoca, señora? Por favor, bájenla”.