Larga vida a la “Calle de las Novias” en el Centro Histórico

Lo que necesitas saber: Entre los muchos comercios del Centro Histórico de la capital mexicana tenemos la Calle de las Novias, un lugar dedicado especialmente a la moda nupcial y de fiestas.

Entre las arterias del Centro Histórico de la CDMX tenemos un corredor dedicado a la moda nupcial y de eventos especiales. Si lo que se busca es un vestido que cumpla con las “tres B”, bueno, bonito y barato, este es el lugar indicado. Así es la Calle de las Novias, en la calle de República de Chile, donde los diseñadores locales muestran lo mejor de sus catálogos y pueden confeccionar el diseño que les pidas.

Cinco cuadras de la calle de República de Chile están dedicadas a la moda nupcial./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

Ya sea un elegante vestido de novia, un ropón para bautizo o vestidos para damas de honor, quinceañeras o de primera comunión, en el tramo de cinco cuadras de esta calle que va de la calle de Tacuba a República de Honduras, se puede encontrar ese atuendo soñado, de gran calidad y fabricado por la mano de los mejores sastres y diseñadores.

Conoce sus más de 165 locales./Imagen Calle de las Novias y Ceremonias Facebook

La Calle de las Novias, con sus más 165 comercios dedicados a los vestidos y ajuares para fiesta, tiene una larga tradición de más de ochenta años, así que si visitas las boutiques de la calle de República de Chile, quedarás en la mano de los expertos y vas a conseguir el vestido que buscas, de una excelente calidad y a un precio como en ningún otro lugar.

Consigue tu vestido en la Calle de las Novias

No hay que darle muchas vueltas al asunto. Si le diste el “sí” a tu novio y ya tienen fecha para la boda, consigue el vestido que cumpla con tus gustos. En esta calle del Centro Histórico hay en todos los estilos y te lo pueden hacer a tu medida. Las bodas de blanco pasan sólo una vez en la vida, y por eso mismo, vale la pena que te cases con el mejor vestido que puedas encontrar.

Consigue el vestido que buscas, de buena calidad y a un excelente precio./Imagen Plaza de la Novia Facebook

Aunque la tradición de las bodas se pierde con el paso del tiempo, las ceremonias religiosas no dejan de formar parte de nuestras costumbres. Son mucho más simbólicas y para toda la vida. Además, en las más de 165 boutiques de esta calle tradicional del centro, encontrarás vestidos de XV años, de primera comunión, para bautizos y toda clase de fiestas y eventos sociales importantes, así como los accesorios necesarios, entre velos, ramos, tocados, tiaras, artículos de joyería, zapatos y lencería.

También hay vestidos para XV años y otras ocasiones especiales./Imagen Calle de las Novias y Ceremonias Facebook

En algunas tiendas vas a encontrar centros de mesa y otros adornos para tu celebración y otras también venden prendas para caballero: smokings, fracs, corbatas y otras prendas de etiqueta, todo a buenos precios. Así que no hay pretexto, el gasto vale la pena, así como la ocasión especial. En las tiendas de República de Chile tienes dónde escoger y con un costo al alcance de tus necesidades.

El origen de la Calle de las Novias

Las calles del Centro Histórico recibieron los nombres de países sudamericanos en 1921, gracias a la iniciativa de José Vasconcelos para honrar a los países que reconocieron a México tras la promulgación de la Constitución de 1917. Como bien sabemos, en las diferentes calles del centro capitalino se concentran los diferentes tipos de comercios especializados.

República de Chile también es la Calle de las Novias y los vestidos./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de México Facebook

Y entre las calles dedicadas a artículos electrónicos (República del Salvador), de papelería (Mesones), libros usados (Donceles) o artículos de belleza (Alhóndiga), tenemos la Calle de las Novias, también llamada calle de los vestidos, a lo largo de cinco cuadras de República de Chile. Sus aparadores son el sueño de todas las prometidas.

Algunas de sus boutiques se alojan en edificios históricos./Imagen Calle de las Novias y Ceremonias Facebook

La costumbre comenzó con los primeros talleres de costura que se establecieron en esta arteria capitalina que se hizo famosa entre las novias de todo el país. Hoy forma parte de nuestra cultura con sus locales y boutiques dedicadas a la moda nupcial y de fiestas importantes e incluso es reconocida por el turismo extranjero.

Otros de sus atractivos

Los comerciantes de la Calle de las Novias conforman una Asociación Civil y de vez en cuando organizan pasarelas y desfiles con sus diseños, principalmente durante la “Semana de las Novias y Ceremonias”, que se festeja a principios de octubre. Sus vestidos de novia, de quinceañeras y de fiesta son modelados por las calles de la zona y para esta celebración ofrecen grandes descuentos.

De vez en cuando se organizan desfiles y pasarelas./Imagen Plaza de la Novia Facebook

Además de los diferentes locales con bellos escaparates, en República de Chile 68 está la Plaza de la Novia, con más variedad de vestidos y boutiques especializadas. En cualquiera de las tiendas de la zona podrás encontrar vestidos muy bien confeccionados, con precios que van desde los 15 mil hasta los 50 mil pesos.

La mejor opción para comprar vestidos de fiesta./Imagen Calle de las Novias y Ceremonias Facebook

Anteriormente, República de Cuba era conocida como la Calle del Esclavo, ya que a fines del siglo XVIII, los condes de Medina y Torres tenían su residencia en esta arteria y cuando le concedieron la libertad a uno de sus sirvientes más fieles, él decidió no abandonar a la familia y quedarse a vivir en los aposentos que habitaba.

Una calle histórica de la CDMX

El poeta y escritor Manuel Gutiérrez Nájera, conocido también como el “Duque de Job”, nació en 1859 en la casa con el número 13 de esta calle, que hoy sigue en pie con algunas modificaciones. Asimismo, en el número 8, en la esquina con Donceles, está ubicado el Palacio de los Condes Heras y Soto. A lo largo de esta calle y sus alrededores vamos a encontrar verdaderos tesoros de la arquitectura colonial.

Una de las mejores opciones si ya diste el “sí”./Imagen Secretaría de Turismo de la Ciudad de Mëxico Facebook

Si quieres un vestido espectacular y de buena calidad para tu celebración y no quieres gastar mucho, date una vuelta por este corredor típico de República de Chile. Eso sí, lleva ropa cómoda para poder conocer su colección de escaparates.

La Calle de las Novias está muy cerca de las estaciones del metro Zócalo-Tenochtitlan y Allende de la línea 2 del metro, a unas cuadras de la Plaza de Santo Domingo.