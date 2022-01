¿Se pasó? Mujer destruye 32 vestidos de novia luego de que se pospusiera su boda

Dicen por ahí que el día en el que te casas es uno de los más importantes de tu vida. Cada quien le da el valor que quiere, pero sin duda es un acontecimiento importante que ilusiona a los tortolitos que se unirán en sagrado matrimonio –como dicen por ahí– pero, ¿qué pasa cuando se cancela la boda? Bueno, pues una mujer demostró que cualquiera puede perder la cabeza cuando ya no se arma una pachanga de esta magnitud.

Por acá les hemos contado historias sobre bodorrios que no salen como nadie esperaba, justo como lo que pasó a un joven que se enteró que su pareja ya no se quería casar con él por un cartel que colgó en la calle (ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, ahora les platicaremos sobre una novia que se le fue a la yugular a la tienda donde compró su vestido, pues destruyó prácticamente lo que se encontró a su paso.

Esta mujer rompió los vestidos que se encontró

Hace unos días se empezó a viralizar el caso de una mujer originaria de Chongqing en China que sin deberla ni temerla, rompió varios vestidos de novia. De acuerdo con un usuario de Reddit, resulta que esta persona contrató un paquete en una tienda de vestidos en abril de 2021 y su boda estaba programada para octubre. Pero las cosas tuvieron que cambiar de un momento a otro porque descubrió que estaba embarazada, es por eso que pospuso todo.

La novia fue a la tienda para pedir un reembolso por el depósito que había hecho. Sin embargo, se negaron a regresarle el dinero (que eran más o menos 550 dólares, algo así como 11 mil 200 pesitos mexicanos). Después de intentar negociar con el gerente y los trabajadores, en enero de este año decidió regresar al establecimiento con unas tijeras para destrozar 32 vestidos que calculan que costaban alrededor de 15 mil dólares –o 300 mil morlacos mexas–.

Mujer destruye 32 vestidos de novia porque la tienda no le devolvió su depósito pic.twitter.com/fgzH5g9iVc — Lo + viral (@VideosVirales69) January 18, 2022

La policía detuvo a la novia luego de su “venganza”

Las empleadas de la tienda grabaron a la mujer, a quien le pedían que se detuviera porque tendría que pagar por todos los daños, pero a ella poco le importó y continuó con su “venganza”. Como era de esperarse, la policía local llegó por la novia y la detuvieron, y a pesar de que presuntamente se disculpó por actuar de esa manera, el local ha dejado muy claro que no ha recibido un pago por todo lo que hizo.

Claro que las imágenes de esta peculiar novia rápidamente se hicieron virales en redes sociales, pues hubo comentarios de todo tipo. Por un lado están los que la defendieron porque de plano no quería regresarle el dinero que ya había depositado, pero en general fueron más los que opinaron que esas no eran formas de arreglar las cosas. Lo que sí nos queda muy claro es que luego de todo esto, parece que su boda no se hará en un buen rato.