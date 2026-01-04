Lo que debes de saber: Cada año este concurso premia a las fotografías de animales más graciosas y nos enseña a respetar la naturaleza.

Uno de los mejores propósitos para empezar el año debe ser sin duda “reír más”, y qué mejor hacerlo a expensas de los animales más tiernos del mundo que viven en total libertad y que tanto se involucran en situaciones graciosas e involuntarias. Con esto en mente, cada año se organiza el Comedy Wildlife Photography Awards , un concurso de fotografía que, a través de las carcajadas, promueve la conservación de la vida silvestre.

Este certamen se creó en Tanzania en el año 2025, cuando el fotógrafo Paul Joyson Hicks decidió crear una iniciativa de conservación cuya misión principal era generar un vínculo de empatía entre los humanos y la naturaleza, todo desde la magia de una cámara y de una de las emociones más importantes, la risa.

Uno de los concursos más tiernos del mundo./Imagen comedywildelifephoto.com

Hay que destacar que la convocatoria de Comedy Wildlife Photography Award es totalmente gratuita y está abierta a todos los fotógrafos del mundo, sin importar su edad o trayectoria. El único requisito es respetar a la naturaleza y participar en algunas de las categorías que cada año se anuncian. En 2026, los concursantes podrán mandar sus materiales en marzo.

Hay que destacar que, en la edición 2025, se rompieron todos los récords, ya que participaron cerca de 10 mil personas de casi 109 países. Este año estuvo protagonizado por pájaros que bostezan, una familia de leones lanzando el mismo rugido al mismo tiempo, el baile hipnótico de un grupo de monos araña en el corazón de la selva y dos ranas peleándose, entre la neblina de un manglar.

¿Por qué es importante reírnos cada vez más?

El concurso de Comedy Wilde Life AnimaL Awards nos invita a reflexionar sobre dos cosas: la necesidad de reconocernos en la naturaleza y vincularnos con nuestro entorno y la valía de la risa como una herramienta para mejorar nuestro bienestar personal y nuestra capacidad de relacionarnos con los otros.

Esto no es poca cosa; de acuerdo a los especialistas, una buena carcajada tiene beneficios medibles, tanto en el cuerpo como en la mente. En lo que se refiere a las bondades físicas, reírnos más reduce la generación de cortisol y aumenta la producción de células defensivas, que son las encargadas de reforzar el sistema inmunitario.

La risa es una manera estupenda de tener buena salud./imagen: comedywildelifephoto.com

Asimismo, una buena terapia de sonrisas ayuda a aliviar dolores crónicos, gracias a la liberación de endorfinas.

Respecto a las ventajas psicológicas, las risas generan un mejor estado de ánimo y fortalecen de manera grandiosa las conexiones sociales, un dato fundamental para comprender la importancia de este concurso, que de una manera velada nos invita a formar un vínculo con los animales y a ser parte activa para su protección.

Las ganadoras del Comedy Wilde Life Animal Awards

Dicho todo lo anterior, aquí les presentamos esta fantástica colección de fotos que nos enseñan el lado más luminoso de la vida silvestre. Cada una de las capturas es un viaje en sí mismo a todos los continentes, especies y ecosistemas posibles. Se trata de una travesía a pantanos, selvas, tundra helada, la magnífica sabana africana y hasta las lagunas fantásticas de México.

High Five

Mark Meth-Cohn

El primer lugar se lo llevó el fotógrafo Mark Meth-Cohn gracias a esta postal tomada en las montañas de Virunga, entre las misteriosas montañas del Congo en África. En esta imagen, vemos a un joven macho gorila que juguetea en el bosque con total tranquilidad, mientras los adultos buscan comida entre los árboles.

Un gorila bailotiando en el Congo./Imagen comedywildelifephoto.com

Headlock

Warren Price

El galardón denominado ThinkTank, dedicado a premiar a las mejores fotografías de aves, se lo llevó la imagen de estos dos araos, un tipo de pájaros marinos, peleando por un poco de espacio en una diminuta cornisa rocosa que no alcanza para refugiar todos los nidos. Según palabras del artista, esta pelea demuestra que “a veces quieres arrancarle la cabeza a tu vecino”.

Dos pájaros se pelean por poner sus nidos./Imagen comedywildelifephoto.com

Smiley

Jenny Stock

Respecto al premio de la vida marina, la ganó una fotografía tomada en Filipinas. Tomada a unos diez metros debajo de la superficie marina, la foto nos muestra un simpático pececito que asoma su cabeza afuera de su hogar, un coral.

Uno de los peces pequeños más tiernos del mundo./Imagen comedywildelifephoto.com

Se trata de un blénido de rayas azules que pasa su vida entre los arrecifes y es conocido por su carácter juguetón y por sus pequeñas dimensiones, ya que mide apenas ocho centímetros.

El bautismo del converso

Grayson Bell

La historia en esta imagen está protagonizada por dos ranas que están en pugna por quedarse con su territorio; para el artista y sus papás, la imagen emulaba los rituales de bautizo que se hacen en algunas creencias.

Dos ranas luchan por su territorio./imagen comedywildelifephoto.com

Es importante destacar que el fotógrafo de esta pieza tiene solo trece años, y ganó en la categoría Junior para menores de dieciséis.

A la pista de baile, zorros en una batalla de breakdance.

Paula Rusteimeir

Tomada en una reserva natural de Alemania, la fotografía nos muestra un grupo de zorros inmersos en rutina silvestre.

Un grupo de zorros sacando sus prohibidos./imagen comedywildelifephoto.com

Para conseguir esta imagen, la fotógrafa pasó muchos meses tras ellos y logró hacerse familiar, estudiar sus rutinas y capturar un momento particular en el que estos tres jóvenes interactúan entre sí.