El tema de las vacunas contra el coronavirus sigue causando revuelo para diversas figuras de diversos ámbitos. A lo largo de 2020 y en los pocos días de 2021, celebridades han cuestionado si estos medicamentos realmente en realidad se crearon para combatir a la enfermedad. León Larregui es uno de los artistas que se han manifestado bajo esta idea.

El cantante mexicano recientemente realizó una publicación desde su cuenta de Twitter en la que, entre otras cosas, invitó al público a no vacunarse ya que esto -según su opinión- correspondería a una nueva faceta de control. Pero las cosas se tornaron más extrañas luego de que unos instantes después su cuenta fuese eliminada.

El tweet de León Larregui

La tarde de este martes, el líder de Zoé realizó una publicación desde su cuenta personal de Twitter que invitaba a no vacunarse. “No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún”, detalló el artista en las primeras líneas de su tweet.

El vocalista sugirió que un efecto de la vacuna sería que causan dependencia hacia otros fármacos, comentando además que esperaba las reacciones negativas de un sector del público. “Es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control de Roma!”. Acá una imagen del posteo.

La cuenta de Twitter de León es eliminada

Eventualmente, la declaración en redes de León Larregui desató diversos comentarios por parte de seguidores, lo que ocasionó que se hiciera tendencia en pocas horas. Sin embargo, lo más notable fue que la cuenta del músico fue dada de baja minutos después del posteo.

Al parecer, el mismo Larregui habría dado de baja su cuenta. Recordemos que cuando Twitter suspende una cuenta, al momento de buscar el perfil, aparece una leyenda que dice “cuenta suspendida”. En el caso de que el usuario tome la determinación de darse de baja de la red social, aparece la frase “esta cuenta no existe”, lo que es el caso de León.

Restricciones de uso de Twitter

Hay que recordar que, en el contexto de la pandemia, Twitter ha actualizado sus condiciones de uso. Una de las disposiciones más importantes se refieren a las narrativas dañinas, falsas o engañosas sobre las vacunas contra COVID 19.

Algunas de las restricciones que aplican en la red social (vía El Informador) van desde reclamos que sugieren que las vacunas causan daño intencional o pretenden controlar a la población. También se señala declaraciones sin sustento respecto a supuestos efectos adversos de las vacunas y, sobre todo, se tiene en la mira las cuentas que afirmen que el coronavirus no es real o no es grave. Pero por el momento, no se sabe si fue la propia red social la que eliminó la cuenta del cantante o sí fue él mismo quien tomó la determinación de cerrarla.