López-Gatell descarta compra de vacuna de Moderna: “Otras vacunas de uso más fácil serían preferentes”

El gobierno federal no aplicará el “más sobre y no que falte” y no se va a animar a comprarle sus vacunas a Moderna… sin embargo, López-Gatell dejó abierta la puerta para que otros sectores la adquieran.

En conferencia en Palacio Nacional –la cual siguió a distancia– al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se le preguntó si los de la farmacéutica Moderna no se han acercado al gobierno federal, para ofrecerles su vacuna contra el COVID-19. El funcionario señaló que sí, así ha sido, pero la 4T no tiene intenciones de adquirirla. Según los cálculos, con las que ya tienen acordadas con Pfizer y otras farmacéuticas va a ser suficiente.

“Para compra no necesariamente; hasta el momento, con los distintos proyectos de adquisición que tenemos, calculamos que tendríamos suficiente para este aspecto“, señaló López-Gatell, quien justificó la negativa en el hecho de que hay otras vacunas que uso más fácil que la de Moderna la cual requiere ultracongelación. A esas otras vacunas se les daría preferencia.

Lo anterior no quiere decir que ya le hicieron el feo a Moderna. Según el subsecretario de Salud, cuando la firma tenga la información requerida, podrá solicitar a las autoridades que su vacuna tenga la autorización de uso de emergencia… y, de conseguirla, estaría disponible para que el sector privado la adquiera.

“Recordar que hemos mencionado que tenemos una propuesta completa de contrato con la compañía Janssen, de Johnson & Johnson, y estaremos deliberando en esta última semana si se concreta o no está opción de contrato hasta por 22 millones de vacunas. Ya lo informaremos”, señaló López-Gatell.

Agotada la producción de vacunas de Pfizer y AstraZeneca

Pues parece que se abre una posibilidad para los gobiernos estatales que han solicitado (y obtenido) autorización de la administración de AMLO para comprar sus vacunas aparte.

Ayer, los gobernadores del PAN informaron que se acercaron con representantes de AstraZeneca y Pfizer, para ver de a cómo la inmunización. Sin embargo, en caso de realmente quererlas, se tendrán que esperar hasta finales de 2021… o, de plano, hasta inicios de 2022.

Por el momento no hay disponibilidad de producción, les dijeron a los panistas. “El posible suministro sería a partir de diciembre o del próximo año”.

La administración de AMLO ya veía claro que los gobiernos estatales no podrían adquirir vacunas, ya que –por el momento– las farmacéuticas están priorizando la venta a gobiernos nacionales. Así que, según cálculos de López-Gatell, cuando los gobiernos estatales se abastezcan por cuenta propia de alguna vacuna, sería cuando las firmas se encuentren en una etapa de producción más grande que la que ahora sostienen.

Aunque para ese entonces la vacunación que hagan los gobiernos estatales ya no afectaría el plan de vacunación nacional, López-Gatell señaló que las administraciones locales se tendrían que ceñir a los parámetros ya dictados, respecto a cómo es orden de la vacunación por grupos prioritarios.

“Si en un momento dado como yo comentaba en las conferencias vespertinas de la semana pasada, estos esfuerzos no fueran coordinados, tendríamos un desaprovechamiento de las vacunas, porque no se lograría el uso óptimo para una nación que es una nación única y es el Estado mexicano”, agregó López Gatell.