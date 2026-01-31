Lista de gimnasios gratuitos en la CDMX

Lo que necesitas saber: Cumple con tus propósitos de hacer ejercicio para el Año Nuevo y mantente en una excelente condición física con los gimnasios gratuitos de la Ciudad de México.

Aunque estemos a mediados de enero, todavía están vigentes los propósitos de Año Nuevo. Si hacer ejercicio es uno de ellos, el dinero no debe ser un pretexto, ya que la CDMX ofrece espacios para ponerse en forma sin gastar un peso. Si quieres ejercitarte con aparatos, practicar yoga, correr o simplemente caminar para oxigenarte, aquí tenemos algunas buenas opciones gratuitas.

Cumple con tus propósitos y mantente saludable./Imagen Yoga en el Parque México Facebook

Tener una buena condición física resulta indispensable para la salud. Es muy fácil quedarse viendo televisión o estar horas y horas frente a la pantalla de la computadora o el smartphone. En realidad, una buena rutina de ejercicio requiere horas de dedicación y disciplina, pero no hay que asustarse, después de unos días tu cuerpo se acostumbrará.

La CDMX tiene buenas opciones gratuitas para acondicionarte./Imagen Alcaldía Iztapalapa Facebook

Si ya empezaste el año y te dedicas a cumplir tus propósitos, ¡muchas felicidades! Si todavía no lo has hecho, aún es tiempo de ponerlos en práctica y acostumbrarte a tu propio ritmo, no hace falta tener que esforzarte de más. Practica tu disciplina favorita y mantente saludable con sesiones de entrenamiento que cumplan con tus necesidades y tus objetivos.

Gimnasios y lugares gratuitos para hacer ejercicio en la CDMX

El Sope y Circuito Gandhi (Bosque de Chapultepec)

Si quieres practicar atletismo y darle tono a tu musculatura entre la naturaleza, el Bosque de Chapultepec cuenta con dos lugares especiales para ejercitarte. La pista El Sope, ubicada en la segunda sección, cuenta con dos circuitos de tezontle de 1,200 y 850 metros de recorrido y una pista de 100 metros para velocistas. También tiene área de calentamiento y más de 20 aparatos para entrenar. Este espacio está abierto de lunes a domingo de 6:00 a 21:00 horas.

Ponte en forma en el Bosque de Chapultepec./Imagen chapultepec.org.mx

Por otro lado, el Circuito Gandhi, en la primera sección del bosque, muy cerca del Museo Nacional de Antropología y el Museo Tamayo, también tiene una trotapista de arcilla de 2.5 kilómetros. Está abierto durante las 24 horas y es uno de los lugares favoritos para los que quieren correr y trotar de noche. Los dos lugares cuentan con muy buena iluminación.

Está en: Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El Sope está en la II sección, entre Avenida Bosques y Circuito Bosques de Chapultepec. El Circuito Gandhi está en la I sección, entre las calles de Mahatma Gandhi y Rubén Darío.

Parque Hundido

El Parque Luis Gonzaga Urbina, mejor conocido como Parque Hundido, es un oasis natural en medio de la ciudad que también cuenta con un área de gimnasio urbano y calistenia. Es de los favoritos de los chilangos para ir a correr por su circuito de 1.3 kilómetros que mezcla subidas y escaleras para un entrenamiento más intenso y además hay grupos yoga con sesiones que generalmente son los sábados a partir de las 8:30 horas.

Está en: Av. Insurgentes S/N, Extremadura Insurgentes

Practica atletismo y otras actividades en el Parque Hundido./Imagen Ciudad de México, la más deportiva, Ponte Pila Facebook

Parque México

Este parque de la colonia Hipódromo es otro buen lugar para ejercitarte. Recorre su pista pavimentada de 750 metros, ideal para correr, caminar o andar en bicicleta. Hay grupos para practicar yoga los domingos en la mañana y además cuenta con barras y otros aparatos fijos para hacer diferentes ejercicios mientras disfrutas de la naturaleza.

Está en: Av. México S/N, Hipódromo

El Parque México es otro buen sitio para hacer ejercicio./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Parque María Enriqueta Camarillo

Es un parque pequeño de la colonia Del Valle muy visitado por los deportistas de la zona, que también lo conocen como Parque Corpancho. Además de su pista de tartán de 380 metros, y su cancha multiusos, tiene un gimnasio al aire libre con aparatos fijos y móviles, barras y caminadoras. Este gimnasio está junto al área de juegos infantiles, así que puedes practicar y llevar a tus niños para que se diviertan.

Está en: Providencia S/N, esquina Av. Coyoacán, Del Valle

Un parque pequeño pero muy visitado por los deportistas de la colonia Del Valle./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Viveros de Coyoacán

Otra de las áreas verdes más importantes de la CDMX también cuenta con un área de gimnasio al aire libre equipada con aparatos de cardio, barras de calistenia y zonas de estiramiento. Oxigénate entre los árboles y recorre su circuito de arcilla de más de 2 kilómetros. Es uno de los favoritos de los corredores de la ciudad. También tiene canchas de basquetbol y áreas para practicar yoga, zumba y box.

Está en: Avenida México Coyoacán S/N, Del Carmen, Coyoacán

En Viveros también hay pista para correr y gimnasio al aire libre./Imagen Viveros de Coyoacán Facebook

Parque Lineal La Brecha

Si vives en la zona sur-oriente de la ciudad, este corredor biocultural de la alcaldía Tláhuac también cuenta con todo lo necesario para ponerte en forma. Desde sus aparatos de gimnasia al aire libre, hasta hermosas áreas verdes para caminar, correr o andar en bici, canchas de basquetbol y zonas de descanso. Es una zona de conservación recuperada de un antiguo tiradero de cascajo.

Está en: Heberto Castillo S/N, esquina Canal de Chalco, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco

Practica tus deportes favoritos y ponte en forma en La Brecha./Imagen Corenadr Facebook

Utopías CDMX

Varios de estos centros culturales, deportivos y recreativos de la alcaldía Iztapalapa tienen gimnasios, albercas y otras instalaciones deportivas de uso completamente gratuito. Entre sus gimnasios más destacados están el de Utopía Meyehualco, equipado en sus dos pisos con todo tipo de aparatos, así como los de las Utopías Papalótl, Ixtapalcalli, Ollini y la nueva Utopía Estrella. Entre otras actividades, en estas sedes se puede practicar crossfit, pesas, boxeo y yoga.

Están en: Las Utopías están distribuidas por los diferentes barrios de la alcaldía Iztapalapa. Aquí puedes consultar las diferentes ubicaciones.