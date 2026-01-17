¿Tu propósito de Año Nuevo fue hacer deporte? Aquí 5 albercas BBB

Lo que necesitas saber: Si quieres comenzar el año nadando, estas son algunas buenas opciones para aprender todo sobre la natación y desarrollar tus propias rutinas.

Ya llegó el 2026 y ahora nos toca cumplir con nuestros propósitos. Si entre los tuyos está la natación y las actividades acuáticas, en la CDMX existen muchas posibilidades para los que quieran empezar el año bajo el agua. Hablamos de albercas accesibles en las que se ofrecen clases a excelentes precios o hasta de forma gratuita y en las que podemos entrenar el tiempo que necesitemos para estar saludables.

La CDMX tiene varias opciones para nadar./Imagen Wikipedia

La natación es una disciplina llena de beneficios que van desde el aumento de la fortaleza y el tono muscular, agilidad y amplitud de movimiento, hasta reducción de inflamaciones, una mejor salud cardiaca, pulmonar y mental. Muchas veces el costo de las membresías de clubes deportivos queda fuera de nuestro alcance, y más si no contamos con el tiempo necesario para sacarles provecho.

La natación es una de las mejores disciplinas deportivas./Imagen Alcaldía Iztapalapa Instagram

La disciplina es básica en cualquier deporte. Si quieres tener clases o sesiones de natación a tu ritmo, existen varios lugares en la capital mexicana para que nades a gusto, avances a tu nivel y mantengas un físico saludable sin tener que gastar mucho. Invita a tus amigos o familiares para hacer competencias. En poco tiempo notarás los cambios y las ventajas que te pueden dar unas horas de nado a la semana.

5 albercas BBB (buenas, bonitas y baratas) de la CDMX

Estas albercas ofrecen una sana convivencia, así como clases para todos los niveles. También tienen la opción de especializarte en otras disciplinas como los clavados, el buceo o la gimnasia acuática y de formar parte de sus equipos y así participar en diferentes competencias.

Cumple con tus propósitos de Año Nuevo./Imagen Centro Deportivo Chapultepec, A.C. Facebook

Las cuotas mensuales de la mayoría de estos lugares no supera los mil pesos más un pago de inscripción. En el caso de las albercas de las Utopías Iztapalapa el acceso es gratuito, así que no hay pretexto para incluir nuestras sesiones de natación en la agenda y así cumplir como se debe con nuestros propósitos para el año que empieza.

Inaugurada oficialmente para los Juegos Olímpicos de 1968, esta importante alberca del sur de la Ciudad de México está abierta al público y ofrece precios accesibles para los que quieren practicar el deporte. Mide 50 metros de largo y 25 de ancho y también tiene plataformas y fosa de clavados. Forma parte del Complejo Olímpico México 68, en el que también se practican otros deportes como gimnasia, atletismo y taekwondo, entre muchos otros.

Dirección: División del Norte 2333, esquina Río Churubusco, General Anaya

Practica tu deporte acuático favorito./Imagen Instituto del Deporte de la Ciudad de México Facebook

Fundado en 1977, este club deportivo tiene instalaciones modernas, y si lo tuyo es la natación, aquí podrás tomar clases de nado y gimnasia acuática en todos los niveles o practicar tus rutinas cuando quieras aprovechar tu tiempo libre. Su alberca es techada y tiene temperatura regulada. Además de deportes acuáticos, también se pueden practicar otras muchas disciplinas en sus espacios y canchas.

Dirección: Carrillo Puerto 359, General Anaya

Practica natación y otras muchas disciplinas en el CDC./Imagen Centro Deportivo Coyoacán, A.C. Facebook

La alberca de Ciudad Universitaria también fue sede de la Olimpiada de 1968. En ella podrás convertirte en todo un profesional de los deportes acuáticos. Organiza competencias de waterpolo, nado, natación artística, buceo y clavados. Ofrece cuotas especiales para alumnos y ex alumnos de la UNAM, pero también está abierta al público en general. Regístrate en la Red Puma y espera la validación de tu solicitud de inscripción.

Dirección: Circuito Escolar CU 2, Avenida Ciudad Universitaria, Coyoacán

La alberca de CU está abierta al público en general./Imagen Campus Central de Ciudad Universitaria UNAM Facebook

El primer centro conocido como Utopía de Iztapalapa se inauguró en 2019. Ahora hay en función 14 diferentes Utopías con actividades deportivas, artísticas y culturales completamente gratuitas para todo público y tal es el caso de sus albercas. Tramita tu credencial para acceder a sus servicios y si quieres clases gratuitas, las Utopías lanzan diferentes convocatorias a lo largo del año, por lo que hay que estar pendientes en su página web y sus redes sociales.

Casi todas cuentan con albercas. La Utopía Meyehualco tiene una increíble alberca olímpica y la Utopía Olini tiene una divertida alberca de olas. Si vives en la zona oriente de la ciudad son una excelente opción.

Dirección: Hay 14 diferentes instalaciones de las Utopías. Aquí la ubicación de cada una

Conviértete en un profesional de los deportes acuáticos./Imagen Alcaldía Iztapalapa Instagram

Considerado como uno de los mejores centros deportivos de la ciudad, este lugar cuenta con cuatro albercas diferentes en las que se imparten clases de natación, clavados y buceo. Aunque el costo de su membresía y sus cuotas es más elevado, sus instalaciones son de las más modernas que podemos encontrar. Entre otros servicios tiene canchas de tenis, fútbol rápido, basquetbol, gimnasios y áreas para practicar yoga, por si quieres relajarte.

Dirección: General Mariano Escobedo 665, Polanco, Bosque de Chapultepec I Sección