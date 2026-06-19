Después de años de espera, por fin llegó el momento de armar el plan, reunirse con amigos, hacer pronósticos imposibles y disfrutar esos momentos que tendrán a millones de personas pendientes de cada jugada durante las próximas semanas.

Porque sí, algunos encuentros duran 90 minutos, pero la emoción empieza mucho antes. Empieza cuando eliges dónde verlo, con quién compartirlo y cuál será el lugar perfecto para vivir cada celebración y cada momento inesperado que solo esta pasión puede regalar. Y aquí te contaremos sobre la mejor opción.

Esta es la temporada para reunirse con amigos. Foto: Cortesía Phillip Morris.

Porque algunos momentos merecen algo más que una pantalla: así es la experiencia de ZYN Live Stadium

No importa si eres de los que analiza cada detalle del partido o de quienes simplemente disfrutan la experiencia de reunirse con otros aficionados. Esta temporada tiene algo para todos.

Y precisamente bajo esa idea nace ZYN Live Stadium, una experiencia para adultos consumidores de nicotina que buscan convertir algunos de los encuentros más esperados del calendario en una oportunidad para compartir la emoción en compañía de otros aficionados.

ZYN Live Stadium es el mejor lugar para vivir el torneo. Foto: cortesía Phillip Morris.

Durante junio y julio, quienes visiten Fisher’s Polanco, Fisher’s Roma, Fisher’s Acoxpa y Fisher’s Nápoles, podrán encontrarse con activaciones especiales, dinámicas y espacios ambientados para disfrutar los encuentros en un entorno donde la pasión, los colores y la convivencia forman parte de la experiencia.

La propuesta gira alrededor del concepto “Tu pasión, tus colores, tus sabores”, celebrando las distintas formas en que cada aficionado vive el fútbol. Porque al final, algunos gritan cada jugada, otros viven la tensión en silencio y otros simplemente disfrutan el ambiente, pero todos comparten la misma emoción.

¿Sabes en dónde vivir el torneo? Foto: Cortesía Phillip Morris

Con ZYN, la experiencia no termina con el silbatazo

Además de las experiencias en sitio, los asistentes también podrán conocer más sobre ZYN Club, una plataforma de recompensas para consumidores adultos de nicotina que ofrece acceso a beneficios, artículos de edición especial, latas conmemorativas y experiencias exclusivas.

Registrarse es sencillo: creas una cuenta en zyn.com para comenzar a acumular puntos y descubrir las distintas recompensas disponibles durante esta temporada.

ZYN libera un 99% menos de sustancias químicas nocivas en comparación con los cigarros¹. Contiene nicotina, saborizantes y otros ingredientes de grado alimenticio, y no contiene tabaco. ZYN no es libre de riesgo pues contiene nicotina la cual es adictiva, por lo que es exclusivo para consumidores adultos.

Porque si algo nos recuerdan estos grandes encuentros es que las mejores historias no siempre suceden dentro de la cancha. Muchas veces ocurren alrededor de una mesa, entre amigos, compartiendo cada jugada y celebrando juntos esos momentos que capturan la atención del mundo.

Mantente al pendiente de esta y más experiencias en @zyn_mxoficial.

¹ Esta cifra no equivale necesariamente a una reducción del 99% en el riesgo. Representa la disminución promedio en los niveles de 9 químicos nocivos que la OMS recomienda reducir en el humo de cigarro (sin incluir la nicotina), comparando un cigarrillo de referencia estándar con una bolsa de ZYN. Consulta la información completa en ZYN.com.