Saquen los pasos prohibidos: ¡Lobo Vásquez lanza un tutorial de baile en internet!

El señor Lobo Vásquez se ha convertido en uno de los personajes más queridos y aplaudidos en lo que va del 2020, esto gracias a un video donde mostraba sus grandiosos pasos de baile al ritmo de la canción “Danger”. Mismos que lo llevaron a ser un fenómeno en el internet de las cosas, al grado de que Lobo Vásquez ya hace comerciales de pisos y hasta tiene fans en todo el mundo. ¡Crack!

Y es que no podemos negar que, más allá de la emotiva razón por la que grabó el videoclip que lo hizo conocido en la web, muchos nos quedamos impresionados con la manera en la que Lobo Vásquez raspa la chancla al bailar ‘high energy’. Incluso, debemos admitir que nos dieron ganas de aprenderle unos pasos después de verlo en acción.

¡Lobo Vásquez ha lanzado un tutorial de baile que tienen que ver!

Si ustedes son de esos a los que les gustaría aprender a bailar como Lobo Vásquez, están de suerte. Lo decimos porque Lobo Vásquez ha grabado un tutorial de baile en donde nos enseña algunos movimientos no prohibidos que podemos usar para sacarle brillo a la pista del Patrick Miller (cuando la pandemia nos lo permita). ¡Joya!

En un video publicado en la cuenta de Instagram del portal Guatemala.com, el señor Fabio Rodolfo Vásquez nos da una cátedra de pasos básicos que debemos aprender para poder bailar como él, enseñando a coordinar piernas y manos al ritmo de la música y hasta con compañía de doña María García, su esposa, quien se ve que también le sabe mucho a eso de la bailada.

La neta no les vamos a dar más detalles, ahí les va el video de esta joya:

Ver esta publicación en Instagram Aprende pasos de baile junto a Lobo Vásquez. 🕺🎶 #PilasPues Una publicación compartida por Guatemala.com (@guatemala) el 2 de Sep de 2020 a las 2:00 PDT

Señor Lobo Vásquez, gracias por tanto y perdón por tan poco

El tutorial, que ya cuenta con miles de reproducciones en Instagram y se ha viralizado en otras redes sociales como Twitter, nos deja ver que tanto Lobo Vásquez como su esposa son unos cracks en la pista de baile, pues prácticamente pueden bailar cualquier canción ochentera que les pongan y sin contratiempos.

Nosotros sólo podemos dar gracias por este tutorial que sin duda necesitábamos con urgencia, pues eso de quedarse sentados en las fiestas familiares y reuniones no es tan divertido como uno pudiera pensar. Ahora sí que ya no hay pretexto para aprender a bailar como Lobo Vásquez e impresionar a todos en las fiestas, ¿no lo creen? ¡Ya no más pasos prohibidos!