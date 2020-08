La conmovedora historia detrás del video de ‘El Lobo’ Vázquez, el señor apodado como el ‘Patrick Miller’

En los últimos días conocimos el video viral que nació y se difundió en la web con la intención de hacer meme a un señor. Sin embargo, los pasos de baile y su carisma del protagonista al bailar High Energy provocaron todo lo contrario. Así es, nos referimos al mismísimo ‘El Lobo’ Vázquez.

Este señor, originario de Guatemala, se ganó los aplausos de todos gracias a su manera de bailar al ritmo de la canción “Danger”, de la banda estadounidense The Flirts, en un video que este hombre de 50 años de edad grabó para un concurso llamado ‘Covi Dance 2020’, el cual fue organizado por una página de Facebook de su país natal.

Que ganas de andar bien Lobo Vázquez a las 3 de la mañana on the dance floor. pic.twitter.com/iXslyMG2PT — Manu NNa (@manunisima) August 22, 2020

La historia detrás del éxito viral de ‘El Lobo’ Vázquez

Si bien el video de Lobo Vázquez fue uno de los que más relevancia tomó –mucho de esto porque a la mayoría nos trajo gratos recuerdos de esos días en el Patrick Miller antes de la pandemia–, la realidad es que los últimos meses para este hombre y su familia no han sido para nada fáciles. No sólo por la emergencia sanitaria del COVID-19. también, por el reciente fallecimiento de una de sus hijas.

Así lo dio a conocer Favio ‘El Lobo’ Vázquez, a través de una entrevista que junto a su esposa, María García, le ofrecieron al portal guatemalteco llamado ‘La Red’. Una plática donde el hombre y doña María detallan cómo fue que grabaron el video viral que nos muestra al señor bailando ‘high-energy’.

Todo fue espontáneo y nunca creyeron que el video se volvería viral

“El video fue como tipo juego” comienza a relatar la mujer, quien afirma que una amiga los impulsó a hacerlo. “(El video) lo hicimos en nuestro hogar, con poca iluminación, pero así espontáneamente”, menciona doña María durante la entrevista, asegurando que ha sido de manera espontánea como les ha llegado la fama a ella y su esposo.

“Fue un video que hicimos así, en medio de esta pandemia” expresa el señor Favio Vázquez. “Dije, bueno, hagamos algo, lo mandamos a esta página y de repente nos ganamos algo o a ver qué pasa. Pero sólo yo pensé que nos íbamos a hacer famosos en la página, no pensé que iba a ser a nivel nacional o internacional”. detalla ‘El Lobo’ Vázquez.

El reciente fallecimiento de su hija los impulsó a grabar el video de ‘El Lobo’ Vázquez

Pero doña María y ‘El Lobo’ Vázquez, también mencionaron cómo fue que el reciente fallecimiento de su hija Jennifer Alejandra Vázquez, quien el pasado 23 de junio perdió la vida debido a una falla renal, los motivó a participar en el concurso de Facebook que hace unos días los volvió virales y amados por mucha gente en internet.

“La muerte de mi hija, pues, no nos la esperábamos… pero ella nos dejó dos regalitos, pedacitos de ella”, indica doña María mientras rompe en llanto. “Por eso lo hicimos, para ayudarlos a ellos (sus nietos)”, cuenta la doñita, afirmando que le pidieron permiso a Jennifer para subir un video cuando aún estaban de luto por su muerte: “Yo sé que ella está contenta desde arriba por este éxito”, finaliza.

‘El Lobo’ Vázquez manda palabras de aliento a todas las personas que estén pasando por la misma situación

El Lobo’ Vázquez también asegura que el video se hizo para salir adelante por los niños y apoyarlos de manera económica con el premio del concurso, esto aunque la partida de su hija fue muy dolorosa para todos. “Tenemos que seguir adelante y, aparte del luto y en medio de esta pandemia, pues me alegro que todos hayan disfrutado el video”, expresa don Favio, reafirmando que nunca creyó que se haría viral.

El hombre y su esposa también agradecen a quienes quieran, de corazón, quieran ayudar a los niños de su hija Jennifer, pues al parecer don Lobo no ha podido trabajar durante la pandemia: “Tampoco vamos a, con la muerte de mi hija, lucrar pidiendo cosas. Lo que nos den pues son bendiciones que nos traen a nosotros”, enfatiza.

Flavio ‘El Lobo’ Vázquez manda mensajes de esperanza a todas las personas que puedan estar pasando por algún luto o momento complicado, invitándolos a no darse por vencidos e intentar no caer en depresión, sobre todo si tienen hijos o nietos a cargo como es su caso. “La vida continúa y si caemos en depresión no sólo nuestro familiar se fue, sino que nosotros también nos vamos a ir”.

Al final, don Lobo y doña María invitan a la gente a distraerse durante la pandemia haciendo lo que más les gusta. Eso sí, todo siguiendo las medidas de prevención, y asegurando que al final la vida les traerá pequeñas alegrías, como las que seguramente él sintió al volverse un fenómeno de internet. ¡Qué grande son estos señores! ✨