Los anteojos de Mahatma Gandhi fueron subastados por más de siete millones de pesos

Los anteojos de Mahatma Gandhi son tan reconocidos como sus esfuerzos por alcanzar la independencia de la India, su costo por todo lo que hizo el activista en la historia, podría ser invaluable para muchos. No obstante, luego de que algún despistado, los dejara como donación en el buzan postal de la Casa ‘East Bristol Auctions’ en el Reino Unido, su precio alcanzó las 260 mil libras esterlinas en una subasta, rebasado los 7 millones 479 mil pesos. ¡Se sacaron la lotería!

Se cree que el activista y político, regaló ese par de lentes a alguna persona en Sudáfrica como “agradecimiento por una buena acción” en 1920. Desde entonces, fueron guardadas y transmitidas de generación en generación hasta que alguna persona que desconocía su valor histórico, monetario y sentimental, las dejo colgadas en el buzón de la casa de subastas como un obsequio.

“Los encontramos hace apenas cuatro semanas en nuestro buzón, los dejó un caballero cuyo tío se los había regalado el propio Gandhi”, escribió East Bristol Auctions en Instagram el pasado 21 de agosto del 2020. “¡Un resultado increíble para un artículo increíble! Gracias a todos los que pujaron”. Andrew Stowe, que dirige la empresa de subastas, dijo que en un momento pensó que se podrían obtener cerca de 15 mil libras por los anteojos, pero al llevarlos con el valuador y conocer su precio original, “Casi me da un infarto”, señalo el director.

Una rareza histórica

“Es la historia de las ‘buenas noticias’ que todos queremos: como un caballero, nuestro proveedor probablemente ha estado pasando por momentos difíciles en los últimos meses y poder cambiar su vida es simplemente increíble. El precio es excepcional, pero no se trata de dinero”, sentenció Stowe. Mahatma Gandhi, era conocido por regalar anteojos viejos a los necesitados o a quienes lo habían ayudado en determinado momento. La casa de subastas dijo que los anteojos en cuestión pudieron ser regalados a algún miembro de la familia del vendedor, mientras el abogado y pensador trabajaba en Sudáfrica para la empresa ‘British Petroleum’ en la década de 1920 a 1930.

Stowe dijo a The Guardian, que este hallazgo no solo es el objeto más costoso que se ha vendido en toda la historia de la casa de subastas, sino que también es un resultado fenomenal, pues “Estas gafas representan no solo un récord de subasta para nosotros, sino un hallazgo de importancia histórica internacional”.

El subastador señaló que el precio de reserva inicial se fijó en menos de la mitad del monto subastado, sin embargo, su valor subió como la espuma luego de que la puja atrajera a varios coleccionistas de diferentes países incluyendo India. No obstante, ahora los anteojos de Gandhi, pertenecen a un coleccionista anónimo quien los compró en línea desde Estados Unidos. Esta es la primer buena noticia del héroe de la independencia hindú desde que robaron sus cenizas, justamente en el día del que fuera su cumpleaños.