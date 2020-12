Los propósitos de año nuevo más recurrentes, ¿con cuál te indentificas?

“2021, voy por ti”, “Este va a ser mi año”, “Año nuevo, vida nueva”. ¿Cuál de estos propósitos te suena más? El inicio de un ciclo nuevo es el pretexto perfecto para proponernos cambiar nuestros hábitos. Nosotros en la redacción hicimos un recuento de las metas más comunes que año con año nos proponemos al comernos las uvas. Tal vez te identificarás con más de uno.

1. Ponerte a dieta

Desde septiembre te dejas ir con todo. Desde el pozole, hasta el pan de muerto y las cenas navideñas y el ponche con piquete, con la esperanza de que termine el año y ahora sí comiences tu dieta.

2. Ir al gym

En enero aprovechas las ofertas y pagas tu anualidad. La primera semana todo bien, nada mal. La segunda semana te duele todo el cuerpo. La tercera semana ya no vas. Cuando te das cuenta ya es diciembre y oooootra vez. ¡Qué no te pase eso!

3. Leer más libros

En el intercambio de Navidad te regalaron un libro y fue ahí cuando te cayó el 20 de que tienes una lista de espera en tu librero que has ido postergando. Es momento de que desempolves esos libros y dediques aunque sea 20 minutos al día para echar a volar tu imaginación.

4. Encontrar el amor

00:01, la hora perfecta para descargar Tinder y comenzar a hacer match. Seguramente habrá miles de personas que tengan este propósito en común. Tú hazlo, chicle y pega, ¿no?

5. Salirte de la casa de tus papás

Si tienes más de 25 años como que ya va siendo hora de abandonar el nido, ¿no crees? Una buena idea es hacer un guardadito con lo del aguinaldo o juntarte con algún [email protected] para ser roomies y compartir gastos.

6. Retomar amistades y visitar a familiares

Quizá 2021 nos traiga un panorama mejor en donde podamos visitar a nuestros seres queridos y abrazarlos. Aunque de momento tengamos que vernos por videollamadas u otros medios, siempre es un buen momento para estar en contacto con los nuestros.

7. Dejar de fumar o fumar menos

Esta es una de las metas más comunes. A veces unos hábitos suelen ser más difíciles de cambiar que otros, pero siempre existen alternativas. En este caso te recomendamos sustituir el cigarro tradicional por IQOS, un dispositivo que calienta el tabaco, es decir, no lo quema y por lo tanto genera menos sustancias tóxicas. Échale un ojo acá.

8. Salir de tu zona de confort

Un nuevo comienzo supone nuevos retos. No tengas miedo de cambiar de trabajo si no estás a gusto. No sigas con una pareja con la que no eres feliz. Atrévete a dar el siguiente paso. Siempre llegará algo mejor.

9. Ver el lado positivo de las cosas

Tratar de ver la vida de la mejor manera posible. En ocasiones pasamos por situaciones complicadas, pero recuerda mantener una actitud positiva para atraer cosas buenas.

10. Ahorrar

Ya sea para darte ciertos lujos de vez en cuando o para estar preparado ante cualquier emergencia, procura echarle algo al cochinito cada quincena. Nunca está de más.

Desde sopitas.com te echamos porras para que logres cumplir tus objetivos y vengan cosas buenas este año que está por comenzar.