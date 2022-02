El verdadero ‘quien pudiera’… ¿Alguna vez han soñado con la posibilidad de que les paguen por ver su serie favorita de televisión? Pues hay alguien que sí está viviendo el sueño. Su nombre es Alexander Townley, tiene 26 años y le andan pagando un buen dinerito por ver todos los capítulos de Los Simpson.

Pero su trabajo no se resume a solamente ver las aventuras de la famosa familia amarilla solo porque sí. La empresa que lo contrató, le pide que analice cada episodio en busca de cosas curiosas que den paso a las ya famosas predicciones de las que se habla mucho en internet. Y aunque suena a un trabajo de ensueño, lo cierto es que tiene su chiste. Les contamos.

Alexander Townley encontró la chamba de sus sueños

Es algo que segura ya saben y que seguro muchos envidian: hay gente que sí consigue el trabajo de sus sueños. En este caso, hablamos del joven Alexander Townley, un chico británico originario de Nottingham que está ganando dinero viendo Los Simpson, que es un programa favorito de toda la vida. Sí, suena de locos, pero es verdad.

Alexander consiguió este empleo soñado gracias a que su hermano y varios conocidos más lo etiquetaron en una publicación de una empresa, PlatinCasino, que estaba buscando alguien para el puesto. “Alrededor de 10 personas compartieron la publicación conmigo porque todos mis amigos y familiares conocen mi obsesión enfermiza con el show”, platicó el joven de 26 años a Jam Press (vía New York Post).

¿Y cuánto le pagan? Bueno, Alexander está recibiendo 5 mil libras esterlinas por este trabajo, lo que vendrían siendo cerca de 6 mil 800 dólares (más de 139 mil pesos mexicanos). Sí, reiteramos: el muchacho se anda embolsando una buena lana por ver su serie animada favorita. “Soy un fanático acérrimo de Los Simpson y mirarlos por dinero es algo con lo que siempre soñé“, contó Townley.

Pero no se trata solo de ver la serie

Eso sí, el trabajo de Alexander Townley no solo se basa en ver Los Simpson y ya. Toda esta chamba tiene su chiste ya que él, debe ver cada uno de los episodios de todas las temporadas de la manera más analítica posible para hallar posibles predicciones. Ya saben, de esas que luego se hacen bien populares en redes sociales respecto a eventos históricos o de la cultura pop, etc.

“Me piden que analice críticamente cada episodio y puedo llenarme la cara con donas veganas gratis que me envían todas las semanas. ¿A quién no le encantaría eso?”, contó el joven a Jam Press. Sí, todavía en este punto suena sencillo y sumamente placentero, pero él mismo menciona que hay momentos en los que este empleo es realmente estresante.

“No es tan simple como ver algunos episodios y relajarse en el sillón. Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y tengo que escribir cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”, cuenta. La parte más agotadora es que en un día ha visto hasta 30 episodios seguidos, lo que seguro debe ser pesado en algún punto.

Hasta donde se sabe, Alexander va en la temporada 18 de 33 y le faltan poco más de 700 episodios para terminar su trabajo. Y en medio de todo, menciona que el mismísimo Matt Groening -creador de Los Simpson– sabe de su trabajo y espera que en algún momento no solo pueda conocerlo, sino que incluso su historia sea llevada específicamente a algún episodio de la serie. “Si pudieran llevarme allá y pudiera trabajar con ellos, sería increíble”, comenta.

Si ya consiguió el trabajo de sus sueños, no suena descabellado que en algún momento conozca al hombre que trajo a nuestras vidas a la famosa familia amarilla. Vaya historia, eh.