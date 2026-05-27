Un velo hecho con alas de abejas: la obra de arte que tardó nueve años en completarse

Lo que necesitas saber: Una artista creó un velo hecho con puras alas de abejas, pero ojo, ninguna abeja fue sacrificada.

Hay proyectos artísticos que sorprenden por su tamaño… y otros que impactan por la historia detrás de cada detalle. Ese es el caso de Gold Veil, una delicada pieza creada por los artistas estadounidenses Luci Jockel, quien pasó casi una década reuniendo miles de alas de abejas para convertirse en un velo dorado tan hermoso, pero a la vez inquietante.

Y sí, leíste bien, alas de abejas reales.

Foto: @lucijockel

Un proyecto artístico que tomó nueve años

La obra fue realizada utilizando alas de abejas melíferas recolectadas únicamente de insectos que murieron por causas naturales. Para conseguir suficiente material, Jockel trabajó junto a apicultores locales de New York City, quienes le proporcionaron restos provenientes de colmenas afectadas por inviernos extremos, pesticidas y otros factores ambientales.

Uno de los colaboradores más importantes fue Paul Whewell, un apicultor que perdió un enjambre completo durante un invierno particularmente duro. A partir de ahí, la artista comenzó un trabajo minucioso de limpieza, clasificación y ensamblaje de cada ala en una malla ultrafina.

El resultado parece salido de una película de fantasía: un velo translúcido que brilla con tonos dorados cuando la luz lo atraviesa.

Pero ojo… no sacrificaron abejas para hacerlo

Antes de que alguien piense “eso suena bastante perturbador”, la propia artista aclaró que ninguna abeja fue lastimada para crear la pieza.

Todas las alas utilizadas provinieron de insectos ya fallecidos, algo que para Jockel era fundamental De hecho, Gold Veil busca precisamente generar conciencia sobre el declive de los polinizadores y el impacto que la actividad humana tiene sobre ellos.

Y es que las abejas no son cualquier insecto: se estima que participan en cerca del 85% de la reproducción vegetal del planeta. Su desaparición afecta ecosistemas completos… y también nuestra comida.

Foto: @lucijockel

La obra ya está en el Smithsonian

El impacto de Gold Veil fue tan grande que actualmente forma parte de la colección del Smithsonian American Art Museum, uno de los museos más importantes de Estados Unidos.

La pieza fue incluida en una exposición enfocada en la relación entre arte y medio ambiente, reforzando la creciente presencia del arte ecológico en espacios culturales internacionales.