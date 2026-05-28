Bares, antros, restaurantes y más: 5 lugares que debes visitar al menos una vez en la vida; ojo, porque Dua Lipa los recomienda

Lo que necesitas saber: Una colaboración entre Google Maps y Service95 dio un listado de 12 lugares que debes visitar, de acuerdo con Dua Lipa.

¿Alguna vez te has preguntado dónde comen tus celebridades favoritas, cuál es su antro favorito o su cafetería que más visitan? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta y nuestra amiga de toda la vida, Dua Lipa, nos comparte su lista personal de sus lugares favoritos.

Y es que Google Maps se asoció con Service95, quienes se encargaron de lanzar 12 listas de lugares favoritos de Dua, por lo cual decidimos tomar 5 para que les eches un ojo.

Y esta guía no es como todas las demás que a veces se sienten tan predecibles, sino que refleja sus preferencias, rutinas y experiencias en distintas partes del mundo. No se trata de visitar los lugares más emblemáticos, sino de joyitas ocultas que dejan una muy grata experiencia.

Foto: @dualipa

Si tenías pensado salir de viaje o querías visitar nuevos lugares, le debes dar un vistazo a estos lugares. Entre este listado se encuentran grandes ciudades como Londres, Los Ángeles y Nueva York y hasta la CDMX.

1. Restaurantes de la que ya es cliente frecuente (London)

Sabiduría de la tierra

Madera oscura, arte ecléctico y un ambiente que te invita a quedarte toda la tarde ahí. Todo lo que preparan ahí está preparado en un horno de carbón artesanal y cuentan con su propia cervecería dentro del lugar.

The Hero – Maida Vale

Bebidas sencillas, ambiente acogedor y te sientes bienvenido desde el momento en que pones un pie ahí; un lugar auténtico en el barrio.

Canteen | Notting Hill

De los favoritos de Dua Lipa, donde, de acuerdo con ella, lo llama “cocina de verdad”. Cuenta con gran variedad de pastas y risottos, todo con puros ingredientes locales y una gran variedad de cócteles.

2. Lugares imperdibles de Los Ángeles

Skylight Books

La librería independiente de Dua Lipa por su selección genuina. Al menos ella misma cuenta que de ese lugar no se va sin al menos 3 libros, que ellos la han encontrado a ella, en lugar de ser al revés.

Remedy Place West Hollywood

De los lugares favoritos en donde Dua Lipa recarga su energía, cuenta con sauna de infrarrojos, baños de agua fría; el lugar en donde sienten que sus células se regeneran y aquí es donde Dua, viene a dormir mejor.

New Beverly Cinema

Este es el cine del famoso director de cine Quentin Tarantino y ojo, porque solo proyecta películas en 35 mm. Para disfrutar de su cartelera debes ser todo un cinéfilo y, en su mayoría las películas de aquí no las encuentras en otro lado.

Foto: Google Maps

3. Lugares para pasar la mejor noche de fiesta

Public Records (Brooklyn)

Este lugar es conocido por tomarse la música en serio y es algo que le fascina mucho a Dua Lipa. Cuenta con un sonido personalizado impresionante, artistas bien seleccionados y una cuidadosa selección gastronómica; cuenta con opciones para todos los gustos.

Gabriela (Nueva York)

Uno de los mejores lugares para pasar toda la noche ahí. De sus favoritos por Dua, por su música y su ambiente variado y divertido; un lugar catalogado por Dua Lipa como auténtico.

Club San Luis (CDMX)

El lugar adecuado para pasar una noche de antro en CDMX. Cuenta con música muy buena, el público se entrega y se respira una energía tan peculiar en Ciudad de México.

4. Citas nocturnas para recordar

Preservation Hall (Nueva Orleans)

El corazón de jazz de Nueva Orleans, pequeño, ruidoso y con músicos extraordinarios. Aunque no cuenta con asientos, ni bebidas, solo música en vivo pura, y llevan haciendo lo mismo desde 1961.

Nancy’s Hustle

Un lugar que cuenta Dua Lipa donde la sorprendió bastante, cuenta con una de las mejores cartas de vino en Estados Unidos y con comida de altura. Es el restaurante ideal para tener una cita romántica, un lugar para sorprender a tu pareja y que crea que te has esmerado de verdad.

The Dreamery (Reino Unido)

Un lugar en donde el mural luminoso del techo y las curvas de acero inoxidable ya hacen gran parte del trabajo. Entre helados artesanales y vinos de baja intervención, todo pensado con detalle y donde nada es forzado.

Foto: Google Maps

5. Lugares imperdibles en CDMX

Bar de cócteles Hanky ​​Panky

Un bar de cócteles clandestinos en la CDMX, pero que sin duda vale la pena hacer el esfuerzo de entrar. Sus cócteles de mezcal son de los mejores, aunque el lugar es pequeño, íntimo e ideal para disfrutar de noche.

Museo Tamayo Arte Contemporáneo

De los museos de arte contemporáneo de la Dua en Latinoamérica. La misma Dua Lipa cuenta que es un edificio precioso y la colección abarca desde el propio Tamayo hasta obras de artistas contemporáneos. internacionales.

Tacos del Valle (Roma Norte)

El lugar ideal para ir después de una larga noche y justo cuando necesitas algo para el bajón. De las taquerías favoritas de Dua Lipa, por cierto, es muy fan del pastor que manejan ahí.