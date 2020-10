WTF?! Maestro cachetea a alumno por no querer ponerse el cubrebocas

En los últimos meses –y gracias a videos captados por alumnos en sus clases virtuales– hemos conocido a uno que otro maestro que se ha pasado de lanza al momento de dar clases. La mayoría de ellos, profesores que utilizan algún tipo de agresión verbal y psicológica con sus estudiantes.

Los casos recientes han dividido opiniones entre usuarios de internet, pues mientras muchos argumentan que los profesores no deberían de tratar así a los alumnos y está bien que los estudiantes de ahora no se dejen y alcen la voz, otros creen que las nuevas generaciones son ‘frágiles’ y ya no quieren que les digan nada porque se ofenden rápidamente.

Un maestro le dio una cachetada a su alumno enfrente de todos

Ese tipo de discusión la hemos visto en los últimos días y seguramente se reavivará con el caso que les contaremos hoy. Se trata de un maestro que fue captado en video mientras le daba una cachetada a uno de sus alumnos, quien al parecer se rehusaba a usar el cubrebocas de manera correcta dentro de un el salón de clases.

El hecho ocurrió a principios de octubre en una escuela ubicada en la ciudad de Teggiano, al sur de Italia. El video que se subió a internet muestra al maestro en cuestión agrediendo a uno de sus alumnos al darle un zape y una cachetada enfrente de los demás estudiantes que al parecer se molestan por la situación.

Se los dejamos a continuación:

Ver en YouTube

Las autoridades ya investigan lo ocurrido

El conflicto entre el maestro y el alumno, ee acuerdo con algunos medios locales, ocurrió porque al parecer el alumno se negaba a utilizar la mascarilla alegando que no es necesario hacerlo en lugares cerrados. Aparentemente el maestro se cansó de pedirle de buena manera que lo hiciera y se le fue encima, por lo que las autoridades locales ya están realizando una investigación.

Italia ha sido una de las naciones más afectados por la pandemia de coronavirus, enfermedad que ha comenzado una segunda ola en el país con forma de botita. Es quizá por eso que el maestro del video perdió los estribos y se le fue al alumno, algo que por supuesto no es justificación. ¿O ustedes qué opinan? 🤔