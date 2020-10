“No sé por qué está aquí”: Maestro critica a alumno que tiene dificultades del habla

La modalidad de clases en línea, más allá de convertirse en la alternativa para continuar con las labores académicas ante la pandemia, ha dejado una serie de peculiares anécdotas entre alumnos y maestros. En diversas partes de México se han hecho virales algunos casos donde profesores son evidenciados por su forma de expresarse sobre sus estudiantes.

Ahora, un profesor en Ciudad Victoria, Tamaulipas se volvió tendencia luego de que tuviera un altercado con algunos de sus estudiantes. El caso es que uno de los jóvenes implicados al parecer tiene dificultades del habla, aspecto del que el docente se agarró para discutir con él.

Durante una sesión de clase, un maestro del Tecnológico de Ciudad Victoria se embrolló en una discusión con dos alumnas debido a que el audio de sus computadoras no se escuchaba bien. El maestro le pide a una de ellas que participe, pero el equipo de la estudiante no funcionó. “Ya el semestre va a más del 50 por ciento. Ya era para que pudiera haber arreglado su equipo, señorita”, dice el profesor.

El maestro le pidió a su alumna que buscara la manera de arreglar su problema y se dispuso a continuar la participación de clase con otra persona. En ese momento, otra alumna se dirigió al profesor especificando que su compañera -la chica que habló primero- había participado anteriormente. “Ella participó ayer”, dijo la segunda estudiante. Pero la reacción del docente fue esta vez un poco más severa.

“¿Usted es la abogada de ella? ¿Por casualidad le tiene honorarios? Entonces deje que ella se defienda por sí sola, señorita… No es mi problema que no le sirva su micrófono, que lo arregle. Que vaya al Tecnológico o que busque otro lugar. Qué bueno que le guste defender, pero defienda con un sentido de justicia… No defienda nada más por defender…. Usted defiéndase usted misma, nadie le está llamando para que defienda a los demás “, dijo el profesor.

Luego de que discutiera con las alumnas, el maestro se dirigió a un joven llamado Alejandro. Y la cosa no parecía mejorar. El alumno comenzó su participación y luego de algunos segundos, el profesor le pidió que de detuviera. “No te estoy escuchando. A parte de que tú tienes una voz que no se te escucha bien, tiene problemas para hablar correctamente”, puntualizó el docente.

Alejandro intentó explicar que tenía dificultades del habla, condición que al parecer el profesor ya conocía. “Ya lo sé, Alejandro. No es la primera vez que está conmigo. Ya reprobó usted la anterior unidad. Lo más probable es que vaya por el mismo camino”, arremetió el educador. Los últimos minutos del clip muestran de nuevo a una de las alumnas intercediendo en favor de su compañero y recibiendo la contestación del maestro.

No sé por qué razón está usted aquí, Alejandro. Sus situaciones personales necesitan analizarlas un psicólogo, un psiquiatra, un médico… Eso ya lo he tratado con la Subdirectora y con el Director [del Tecnológico]. No sé por qué, Alejandro. Pero que Dios lo bendiga. No voy a dar un resultado positivo sobre alguien que no está en condiciones…