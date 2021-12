Casual: Maestro encuentra una caja con 180 mil dólares que le dejó un exalumno

Dicen por ahí que el dinero no cae del cielo, y por más que nos encantaría una lluvia de billetazos, esa frase tiene toda la razón. Sin embargo, de repente aparecen historias en el internet de las cosas que demuestran que hay personas que tienen tanta suerte que fácilmente podrían decir que la lana no les falta. Tal es el caso de un maestro que para su sorpresa, recientemente descubrió que un exalumno le dejó una fortuna en su oficina.

Sabemos que durante la pandemia, un montón de profesores no la pasaron muy bien que digamos. Al menos en México, hubo quienes lamentablemente se quedaron sin trabajo y otros que incluso ofrecieron sus clases en la calle (ACÁ les dejamos un ejemplo). Pero aunque ustedes no lo crean, también hay suertudos que sin saberlo se sacaron la lotería durante todo ese tiempo complicado, y el vivo ejemplo de esto es Vinod Menon.

Este profesor encontró un tesoro en su correspondencia

Resulta que este hombre es maestro en el City College of New York (CUNY por sus siglas en inglés) y director del Departamento de Física de esta universidad. La institución es bastante famosa en Estados Unidos, ya que de sus salones han salido varios ganadores del premio Nobel como Robert Hofstadter, Arno Allan Penzias y Leon Lederman, incluso Albert Einstein llegó a dar clases en ese lugar durante su primera visita a Estados Unidos.

Pero volviendo con Vinod Menon, hace algunos días tuvo chance de revisar toda la correspondencia que se juntó durante un año en su oficina, pues estuvo cerrada todo este tiempo. Y vaya sorpresa la que se llevó luego de revisar las cartas, ya que entre todo esto había un paquete que le llegó el 10 de noviembre de 2020 y al abrirlo, descubrió que contenía un verdadero tesoro: ni más ni menos que 180 mil dólares en efectivo (algo así como 3.7 millones de pesitos mexas).

El dinero le llegó como agradecimiento de un exalumno

En entrevista para The New York Times, el maestro contó que se quedó con el ojo cuadrado cuando vio varios fajos con billetes de 50 y 100 dolarucos. Pero eso no es todo, ya que con todo el dinero también apareció una carta en la que el responsable de este donativo –el cual no especificó su nombre– le explicaba que la razón por la que le dejaba esta verdadera fortuna era en agradecimiento por todo lo que aprendió en la CUNY.

“Fue un shock total. Conozco a muchos académicos y nunca había oído hablar de algo como esto. No sabía si la universidad aceptaba dinero en efectivo, así que no tenía idea si se lo quedarían”, mencionó Vinod Menon. El profesor entregó el tesoro a las autoridades de la universidad, quienes iniciaron una investigación sobre su origen. Y a pesar que el remitente venía el nombre de un tal Kyle Paisley con dirección en Florida, resultó ser un nombre y domicilio falsos.

Y quizá en este punto de la historia se estén preguntando, ¿el maestro se quedará con la lana? Bueno, pues los integrantes del consejo del City College of New York admitieron que estaban sorprendidos, pues nunca habían recibido una donación de esta manera. Después de todo, la mayoría voto a favor de que el dinero se quede como donación para la escuela. Moraleja: siempre revisa tu correspondencia, nunca sabes cuándo te puede llegar una fortuna, jiar jiar jiar.