“Nací para enseñar”: Maestro pone anuncios en la calle para ofrecer clases de matemáticas

Con todo el asunto de la pandemia, muchos maestros y maestras vieron cómo sus actividades debían frenar. Y con esto, no solo nos referimos a los profesionales de la educación que se la rifan en las aulas; también hablamos de personas como el señor Austreberto Rubí quien ofrece clases particulares.

Este abuelito se ha hecho viral en redes sociales ya que él mismo ha salido a las calles para poner anuncios y ofrecer sus servicios como profesor de matemáticas y física. La gente le ha expresado su buena vibra a don Austreberto y él, nos comenta, espera que las cosas vayan mejorando poco a poco.

Viralizan a maestro que puso sus anuncios en la calle

La situación laboral en medio de la pandemia no estuvo nada fácil y sin duda, los maestros fueron quienes la sufrieron bastante. Y aunque algunos debieron adentrarse en el mundo de las videollamadas para seguir chambeando, otros como don Austreberto Rubí no tuvieron la posibilidad de seguir enseñando.

Antes de la contingencia, este hombre de 77 años se dedicaba a dar clases a domicilio, enseñando mejor que nadie Matemáticas y Física. Sin embargo, ese trabajo se vio afectado a raíz de la cuarentena…. Por eso es que ahora, él mismo está regresando a las andadas promoviendo su trabajo con algunos carteles en las calles del sur de la Ciudad de México.

La usuaria de Twitter Araiz Arriola posteó en su cuenta una foto de uno de los carteles de don Austreberto. “Matemáticas y física para primaria, secundaria, prepa. Clases a domicilio. Costo accesible… Primera clase sin costo”, se lee en el anuncio del maestro en un poste de la calle. En el papel, también se aprecian dos números de contacto y el señor especifica que ya cuenta con vacuna contra COVID. Internet hizo lo suyo la publicación alcanzó más de 20 mil retweets.

“Nací para enseñar…”

Austreberto Rubí sigue esperando que más gente se acerque a él para volver enseñar, que es lo que le apasiona y es la vocación que lo atrajo desde chico. “A mí desde niño, me atrajo la idea de la enseñanza. Desde que yo era niño, me pareció que eso era muy interesante”, nos cuenta en entrevista para Sopitas.com.

El señor es Ingeniero Industrial salido del Politécnico durante muchos años ha impartido clases, aunque no los recuerda con exactitud. “Lo que me atrae de ello [enseñar Física y Matemáticas] es la exactitud de la ciencia, que son ciencias de mucha amplitud, además de la importancia de ellas para la vida”, especifica.

Como dijimos, la vocación lo capturó desde bien chavito y según nos cuenta, también comenzó la labor de la enseñanza muy joven. “Yo comencé a dar clases desde que tenía que tenía 18 años y aunque he tenido otros trabajos, nunca he dejado de enseñar. Siempre buscaba tiempo para asesorar a alguien o dar clases“. Ahí nada más para que vean la dedicación. “Nací para enseñar”, nos dice.

Por supuesto, el tema de la pandemia afectó su trabajo, pero por fortuna tuvo el apoyo de mucha gente que lo rodea: “Para mí ha sido muy difícil, pero he podido salir adelante por el apoyo que he recibido de la familia y por el apoyo que he recibido de exalumnos que no me abandonaron…”.

Ahí si tienen la posibilidad y les hace falta asesoramiento para las materias mencionadas, pueden buscar a Don Austreberto, quien además nos enfatiza en el valor de la educación y la cultura. “Busquemos darle valor a la cultura que tanto nos hace falta. Valorarla porque a fin de cuentas, decía don Justo Sierra, ‘la persona no es más que lo que la educación hizo de ella’. Así que por ese medio, podemos buscar ser mejores“, dice el maestro.