TikTok se está convirtiendo en la reina entre todas las redes sociales. Ahí nos enteramos de la gran mayoría de cosas que pasan, algunas divertidas, pero también de las más terribles. Marilyn Martínez era una tiktoker peruana cuya cuenta iba en ascenso, pero fue asesinada por su pareja.

Se trata de la usuaria marilyn.fitmommy, quien tenía casi 600 mil seguidores en TikTok y poco más de 24 mil en Instagram. Se especializaba en compartir rutinas de ejercicio, además de presentarse como emprendedora.

La mayoría de sus videos eran muy alegres y en algunos salía junto a su esposo, Alexander Israel Pinedo Barro, para presentar escenas de humor típicas de una pareja, un tema bastante viral en todas las redes sociales.

Sin embargo, su último video fue publicado el pasado 15 de enero. Un día depués, el lunes 16, su esposo la asesinó. Un video difundido en diversos los noticiarios locales, mostró el momento en que el hombre confiesa a la policía que mató a Marilyn Martínez.

Alexander Israel Pinedo Barro aparece en la grabación usando la misma camiseta con la que salió en uno de los videos de la tiktoker.

La primera impresión en muchos usuarios era que podía tratarse de una broma, una de muy mal gusto. Costaba trabajo creer que fuera verdad, pero lo es. Alexander Pinedo fue detenido por las autoridades de Perú por el asesinato de Marilyn Martínez, el cual habría ocurrido en su departamento y ante los ojos de su hijo.

El 19 de enero se difundió la confesión de Alexander Pinedo. Él mismo pidió que lo grabaran.

“Soy un asesino y he matado a mi esposa, y voy a pagar lo que tenga que pagar (…) Normal, grábame, con todo, todo ha sido con un puñal. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía (…) Entonces yo dije: ‘acá, me toca a mí’, pero como soy un cobarde no me pude suicidar”.