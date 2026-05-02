Lo que necesitas saber:
De los ocho equipos clasificados a la Liguilla, solo Juárez, Cruz Azul y Toluca no han ganado la Liga Mx Femenil.
¡Habemus Liguilla Femenil! América, Rayadas, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y Juárez son los ochos equipos clasificados a la fiesta grande del futbol mexicano.
Las ‘Amazonas’ tendrán la oportunidad de buscar su octava estrella y mantenerse como el equipo más ganador de la Liga Mx. Aunque no podemos descartar a las ‘Águilas’, superlíderes de la fase regular.
Definida la Liguilla de la Liga MX Femenil
El América, primer lugar de la tabla, se enfrentará a Juárez, último lugar. Y no es por echarle la sal a las ‘Bravas’, pero las ‘Águilas’ llegan como amplias favoritas para llevarse el boleto a la siguiente ronda.
Las Rayadas, segundas en la tabla, tendrán que medirse al Cruz Azul que cerró la fase regular en el séptimo puesto.
Tigres, actuales campeonas de la Liga MX, se jugarán el pase a las semifinales contra el Toluca. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las ‘Tuzas’ del Pachuca que se enfrentarán a las Chivas.
- (1) América vs Juárez (8)
- (2) Rayadas vs Cruz Azul (7)
- (3) Tigres vs Toluca (6)
- (4) Pachuca vs Chivas (5)
Juegos de ida: Fecha hora y transmisión
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión /
Resultado
|Estadio
|Cruz Azul vs Rayadas
|Miércoles 29 abril
19:00 hrs
|1-1
|Unidad Deportiva Centenario
|Juárez vs América
|Miércoles 29 de abril
21:00 hrs
|1-1
|Olímpico Benito Juárez
|Chivas vs Pachuca
|Jueves 30 de abril
19:07 hrs
|2-1
|Estadio Jalisco
|Toluca vs Tigres
|Jueves 30 de abril
21:00 hrs
|2-1
|Nemesio Diez
Juegos de vuelta: Fecha hora y transmisión
|Partido
|Fecha y horario
|Transmisión
|Estadio
|Juárez vs América
|Sábado 2 mayo
15:55 hrs
|Canal 9
YouTube
|Ciudad de los Deportes
|Monterrey vs Cruz Azul
|Sábado 2 de mayo
18:15 hrs
|YouTube
Vix
|BBVA
|Tigres vs Toluca
|Domingo 3 de mayo
19:00 hrs
|Fox One
Tubi
|Universitario
|Pachuca vs Chivas
|Domingo 3 de mayo
21:10 hrs
|Fox One
Tubi
|Hidalgo
Los cinco equipos que han ganado la Liga MX Femenil, avanzaron a la liguilla, así que podríamos repetir campeona. Aunque no podemos descartar a las aspirantes.
- Campeonas de la Liga MX: Tigres, América, Rayadas, Chivas y Pachuca
- Aspirantes: Toluca, Cruz Azul y Juárez
Tabla general de Clausura 2026 Femenil
- América 42 pts
- Rayadas 40 pts
- Tigres 37 pts
- Pachuca 36 pts
- Chivas 34 pts
- Toluca 33 pts
- Cruz Azul 31 pts
- Juárez 29 pts