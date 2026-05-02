Lo que necesitas saber:

De los ocho equipos clasificados a la Liguilla, solo Juárez, Cruz Azul y Toluca no han ganado la Liga Mx Femenil.

¡Habemus Liguilla Femenil! América, Rayadas, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y Juárez son los ochos equipos clasificados a la fiesta grande del futbol mexicano.

Las ‘Amazonas’ tendrán la oportunidad de buscar su octava estrella y mantenerse como el equipo más ganador de la Liga Mx. Aunque no podemos descartar a las ‘Águilas’, superlíderes de la fase regular.

América Femenil
Fotografía @AmericaFemenil vía X

Definida la Liguilla de la Liga MX Femenil

El América, primer lugar de la tabla, se enfrentará a Juárez, último lugar. Y no es por echarle la sal a las ‘Bravas’, pero las ‘Águilas’ llegan como amplias favoritas para llevarse el boleto a la siguiente ronda.

Las Rayadas, segundas en la tabla, tendrán que medirse al Cruz Azul que cerró la fase regular en el séptimo puesto.

Tigres, actuales campeonas de la Liga MX, se jugarán el pase a las semifinales contra el Toluca. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las ‘Tuzas’ del Pachuca que se enfrentarán a las Chivas.

  • (1) América vs Juárez (8)
  • (2) Rayadas vs Cruz Azul (7)
  • (3) Tigres vs Toluca (6)
  • (4) Pachuca vs Chivas (5)

Juegos de ida: Fecha hora y transmisión

PartidoFecha y horarioTransmisión /
Resultado		Estadio
Cruz Azul vs RayadasMiércoles 29 abril
19:00 hrs		1-1Unidad Deportiva Centenario
Juárez vs AméricaMiércoles 29 de abril
21:00 hrs		1-1Olímpico Benito Juárez
Chivas vs PachucaJueves 30 de abril
19:07 hrs		2-1Estadio Jalisco
Toluca vs TigresJueves 30 de abril
21:00 hrs		2-1Nemesio Diez
Chivas Femenil Clausura 2026
Fotografía @ChivasFemenil vía X

Juegos de vuelta: Fecha hora y transmisión

PartidoFecha y horarioTransmisiónEstadio
Juárez vs AméricaSábado 2 mayo
15:55 hrs		Canal 9
YouTube		Ciudad de los Deportes
Monterrey vs Cruz AzulSábado 2 de mayo
18:15 hrs		YouTube
Vix		BBVA
Tigres vs TolucaDomingo 3 de mayo
19:00 hrs		Fox One
Tubi		Universitario
Pachuca vs ChivasDomingo 3 de mayo
21:10 hrs		Fox One
Tubi		Hidalgo

Los cinco equipos que han ganado la Liga MX Femenil, avanzaron a la liguilla, así que podríamos repetir campeona. Aunque no podemos descartar a las aspirantes.

  • Campeonas de la Liga MX: Tigres, América, Rayadas, Chivas y Pachuca
  • Aspirantes: Toluca, Cruz Azul y Juárez

Tabla general de Clausura 2026 Femenil

  1. América 42 pts
  2. Rayadas 40 pts
  3. Tigres 37 pts
  4. Pachuca 36 pts
  5. Chivas 34 pts
  6. Toluca 33 pts
  7. Cruz Azul 31 pts
  8. Juárez 29 pts

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