Lo que necesitas saber: De los ocho equipos clasificados a la Liguilla, solo Juárez, Cruz Azul y Toluca no han ganado la Liga Mx Femenil.

¡Habemus Liguilla Femenil! América, Rayadas, Tigres, Pachuca, Chivas, Toluca, Cruz Azul y Juárez son los ochos equipos clasificados a la fiesta grande del futbol mexicano.

Las ‘Amazonas’ tendrán la oportunidad de buscar su octava estrella y mantenerse como el equipo más ganador de la Liga Mx. Aunque no podemos descartar a las ‘Águilas’, superlíderes de la fase regular.

Fotografía @AmericaFemenil vía X

Definida la Liguilla de la Liga MX Femenil

El América, primer lugar de la tabla, se enfrentará a Juárez, último lugar. Y no es por echarle la sal a las ‘Bravas’, pero las ‘Águilas’ llegan como amplias favoritas para llevarse el boleto a la siguiente ronda.

Las Rayadas, segundas en la tabla, tendrán que medirse al Cruz Azul que cerró la fase regular en el séptimo puesto.

Tigres, actuales campeonas de la Liga MX, se jugarán el pase a las semifinales contra el Toluca. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las ‘Tuzas’ del Pachuca que se enfrentarán a las Chivas.

(1) América vs Juárez (8)

(2) Rayadas vs Cruz Azul (7)

(3) Tigres vs Toluca (6)

(4) Pachuca vs Chivas (5)

Juegos de ida: Fecha hora y transmisión

Partido Fecha y horario Transmisión /

Resultado Estadio Cruz Azul vs Rayadas Miércoles 29 abril

19:00 hrs 1-1 Unidad Deportiva Centenario Juárez vs América Miércoles 29 de abril

21:00 hrs 1-1 Olímpico Benito Juárez Chivas vs Pachuca Jueves 30 de abril

19:07 hrs 2-1 Estadio Jalisco Toluca vs Tigres Jueves 30 de abril

21:00 hrs 2-1 Nemesio Diez

Fotografía @ChivasFemenil vía X

Juegos de vuelta: Fecha hora y transmisión

Partido Fecha y horario Transmisión Estadio Juárez vs América Sábado 2 mayo

15:55 hrs Canal 9

YouTube Ciudad de los Deportes Monterrey vs Cruz Azul Sábado 2 de mayo

18:15 hrs YouTube

Vix BBVA Tigres vs Toluca Domingo 3 de mayo

19:00 hrs Fox One

Tubi Universitario Pachuca vs Chivas Domingo 3 de mayo

21:10 hrs Fox One

Tubi Hidalgo

Los cinco equipos que han ganado la Liga MX Femenil, avanzaron a la liguilla, así que podríamos repetir campeona. Aunque no podemos descartar a las aspirantes.

Campeonas de la Liga MX: Tigres, América, Rayadas, Chivas y Pachuca

Aspirantes: Toluca, Cruz Azul y Juárez

Tabla general de Clausura 2026 Femenil