¿Más barato por docena? Mujer tiene nonillizos de sorpresa

Si tener un hijo es una bendición, Halima Cisse, se ha convertido en la mujer más bienaventurada del planeta. Pues al entrar en labor de parto, no supo si reír o llorar cuando los médicos le dijeron que tuvo nonillizos, dos bebés más de los que originalmente se esperaba. Nueve hermosos, hambrientos y chillones neonatos quienes demandaban leche materna al mismo tiempo.

Aunque cualquiera se jalaría los pelos nada más de pensar en cómo alimentarlos, cambiarlos, dormirlos o arrullarlos, sin mencionar las enormes cuentas de los pañales, pediatras o la educación. La valiente mujer de 25 años, ya había tenido tiempo para prepararse psicológicamente. Desde el comienzo de su embarazo, los especialistas advirtieron que se trataba de un embarazo múltiple.

De hecho, Cisse fue trasladada desde Malí hasta Marruecos, para que recibiera toda la atención médica necesaria. Allí confirmaron que se convertiría en madre de siete hijos, sin embargo, a la hora de la cesaría, aquello se convirtió en una tómbola. ¡Los niños no dejaban de salir!

Para sorpresa del cuerpo médico, y evidentemente de la mamá, tal parece que el saco amniótico era demasiado pequeño y dos de los nonillizos quedaban ocultos en los ultrasonidos, por eso nadie los notó. No obstante, a los padres no les importó y ahora se sienten felices de convertirse en padres de cinco niñas y cuatro niños recién nacidos, además de su hija mayor, quien ya es todo un adolescente.

El primer parto exitoso de nonillizos en toda la historia

Dicen que cada niño trae una torta bajo el brazo al nacer, pero, no cabe duda que en el caso Halima Cisse, le trajeron el negocio completo. Y es que, esta es la primera vez que se registra un parto de nonillizos con éxito, donde los bebés se encuentran estables y sanos.

De hecho, este es un fenómeno completamente inusual. Al grado que, la BBC recoge que el `Libro de los Récord Guinness’, ha registrado como el parto múltiple en el que la mayoría de los bebés hayan sobrevivido, el caso de la estadounidense Nadya Suleman, quien en enero de 2009, dio a luz a octillizos.

Aunque, anteriormente se habían presentado un par de casos de nonillizos, uno en Sydney en 1971, donde lamentablemente, dos bebés nacieron sin vida y todos los demás fallecieron a la semana siguiente. Mientras que el otro caso, sucedió en Malasia en 1999, sin embargo, por desgracia, los neonatos corrieron la misma suerte que el caso anterior.

El esposo de Cisse, quien todavía está en Malí, dijo que el nacimiento de sus nonillizos había sido tan especial, que incluso hasta el presidente del país africano le llamó para felicitarlo. “¡Todos me llamaron! ¡Todos llamaron! Las autoridades de Malí llamaron para expresar su alegría. Se lo agradezco… Incluso el presidente me llamó”. Con tanta suerte de su lado, ya deberían de haber comprado un billete de lotería. Al igual que lo hizo la mujer más fértil del mundo, quien tuvo nada más y nada menos que 44 bendiciones. ¿Alguien le entra a la competencia?