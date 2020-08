“Máteme el recuerdo de ese amargo amor”: Eso pide una mujer al tomarle la temperatura

La cuarentena nos ha dejado toda clase de historias, algunas que si nos contaran la verdad es que no creeríamos porque parecen sacadas directamente de una película. En 2004, Michel Gondry y Charlie Kauffman nos mostraron en Eternal Sunshine of the Spotless Mind la posibilidad de borrar de nuestras mentes a un amor que nos hizo mucho daño y seamos sinceros, que levante la mano quien no ha pensado en hacerlo.

El tren del meme con los aparatos (sobre todo las pistolas) que toman la temperatura se salió de control, pues desde que el coronavirus se convirtió en la principal problemática de salud en todo el mundo, esta es la única medida por el momento para asegurar que todo está bien contigo. Pero por ahí comenzó a surgir el rumor de que estos termómetros infrarrojos son el mismísimo diablo, porque según mata las neuronas, elimina tus recuerdos y más.

Una mujer pide que la ayuden a olvidar un amor…

Es por eso que una mujer (muy inteligente, por cierto) aprovechó que estaban por medirle la temperatura para pedirle dramáticamente al personal de salud que la ayudaran a borrar de su mente los recuerdos. Si, no es mentira, eso mencionó esta pobre alma, la cual está en boca de todos porque la gran mayoría en redes sociales se identificaron con ella y nosotros también nos unimos a ese sentimiento.

La protagonista viral de esta semana se llama Marlén Castro, una madre de familia que vive en la Ciudad de México. Resulta que para su buena fortuna y mientras estaba esperando para entrar a un espacio público, las cámaras de Noticieros Televisa aprovecharon para entrevistarla y preguntarle su opinión sobre todas estas medidas que a partir de esta semana aplicarán en la capital chilanga.

Al final, no pudo cumplir lo que quería

Mientras tenía la atención de todos, esta mujer se envalentonó y en tono de burla por todos los comentarios que han surgido sobre los termómetros infrarrojos, le dijo a la persona encargada de aplicar estas pruebas rápidas y cito (como diría Badía de Leyendas Legendarias): “máteme ese recuerdo de ese amargo amor“. Ámonos, ese nivel de poesía no se veía en nuestro país desde hace muchos años.

Lamentablemente para Marlén, nadie pudo ayudarla con lo que pedía, y por ahora tendrá que cargar con ese corazón roto. Lo que sí consiguió esta mujer fue ganarse el cariño y los memes de todo el internet, que por ahora todo el mundo espera que en un futuro (no tan lejano) pueda olvidarse de esa persona que tanto le hizo daño con otro método más efectivo, jiar jiar.