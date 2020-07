7 rumores falsos (y ridículos) que han surgido durante la pandemia de COVID-19

Durante esta pandemia de COVID-19 a la que nos enfrentamos en México han surgido gran cantidad de rumores y noticias falsas que, más allá de ser graciosos, son preocupantes porque muchas veces son creídos por la población, generan pánico y provocan agresiones al personal médico, a las autoridades, manifestaciones con aglomeración de personas, saqueo y vandalismo en hospitales, etc.

Acá te dejamos algunos de los que hicieron más ruido por muy absurdos que parezcan.

Ante la gran cantidad de personas que pierden la vida a causa del COVID-19 en los hospitales, a través de redes sociales y de boca en boca surgió el rumor de que en realidad los médicos/as y enfermeras/ros estaban matando a los pacientes apenas ingresaban al hospital para robarles el valiosísimo líquido de las rodillas.

Según la información que circuló –por medio de mensajes de WhatsApp, audios o publicaciones en redes sociales– el líquido sinovial lo venden hasta en 10 mil dólares en el mercado negro.

Por supuesto esto es falso pero a principios de mayo, familiares de un paciente que fue ingresado por COVID-19 en el Hospital Las Américas, en Ecatepec, entraron por la fuerza agrediendo a todo el personal que se les pusiera enfrente y llegaron hasta la zona donde se encontraban los cuerpos de pacientes fallecidos.

Durante los siguientes días a eso realizaron bloqueos a la circulación en las inmediaciones del hospital mexiquense acusando que el realidad los médicos estaban matando a los pacientes y que luego los arrumbaban sin tacto.

Esto, además de ser un riesgo para el personal de salud, implica un contagiadero bárbaro y la propagación del virus.

Al igual que en el caso anterior, audios de personas que supuestamente tienen la información “real” y publicaciones en redes sociales esparcieron la información de que el gobierno estaba haciendo fumigaciones por la noche con sustancias que contenían el COVID-19 para enfermar a la población o ya de plano con polvos que afectan los pulmones y matan.

Desafortunadamente este rumor provocó en personas de poblaciones en Guerrero, Chiapas, el Estado de México, Veracruz y Oaxaca principalmente bloquearan los accesos a sus comunidades, retuvieran a personal de sanitización, saquearan e incendiaran hospitales, realizaran manifestaciones sin sana distancia, etc.

Posted by Sopitas on Tuesday, June 16, 2020

Las correspondientes autoridades estatales y municipales desmintieron que estén fumigando para matar a la población e incluso optaron por detener las sanitizaciones en vía pública.

Lamentablemente algunos de estos polémicos remedios para curar el COVID-19 o para prevenirlo salieron de funcionarios públicos.

En primer lugar está Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, quien además de decir que el coronavirus era asunto de ricos, afirmó que la cura para este virus era un “caldo de guajolote”.

No soporto ver toser a @MBarbosaMX . 🦠 pic.twitter.com/l55jv9b9l6

Siguiendo con los remedios caseros, a finales de marzo el activista y sacerdote Alejandro Solalinde compartió que tomar té de manzanilla, diente de león y verde juntos servía para proteger a las personas del coronavirus.

Obviamente al ser un asunto de desinformación, Twitter decidió borrar el mensaje ya que violó las nuevas reglas de la plataforma para combatir la información falsa sobre el COVID-19.

Otro funcionario que recomendó el tesito de canela es el diputado del Partido Encuentro Social (PES) de Sonora, Carlos Navarrete, quien afirmó que el coronavirus no es tan grave como dicen y que basta un tesito por la mañana, a medio día y en la noche.

Por medio de redes sociales se difundió el video de un supuesto doctor de Monterrey, en Nuevo León, que comparte sus dos “tratamientos” para acabar con el coronavirus: aire caliente de una secadora de pelo en la nariz por cinco minutos y respirar el vapor caliente de un recipiente con agua hirviendo.

La OMS explicó que no, respirar vapor caliente o las secadoras de pelo no matan el COVID-19. Ni eso el clima cálido.

Teorías conspirativas señalan que las antenas de telefonía 5G provocan una debilitación en el sistema inmune de las personas por lo que se debilitan y se vuelven más susceptibles a contraer el COVID-19.

Eso o incluso cosas más locas como que la misma red 5G transmite el virus a través de sus ondas.

Estas teorías fueron compartidas por figuras públicas como Miguel Bosé, Paty Navidad (que además habla de otro tipo de conspiraciones) y personas de otras nacionalidades provocando que la población destruyera y quemara este tipo de antenas, por ejemplo, en Reino Unido.

Recientemente surgió el rumor de que los termómetros infrarojos utilizados para tomar la temperatura rápidamente a personas en establecimientos y lugares cerrados en realidad provocan daños neurológicos y matan neuronas.

Pero, ¿qué creen? Estos datos no tienen fundamento.

“Sobre esta preocupante idea de que los termómetros que se ponen sobre la cabeza, se proyectan sobre la cabeza pudieran matar neuronas, contundentemente puedo decir que no es el caso. Este tipo de termometría ha sido estudiada por mucho tiempo, no solamente en México, sino en el mundo”, dijo Hugo López-Gatell para después explicar que NO hay evidencia que sugiera que estos causen daños neurológicos.