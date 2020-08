¿Se acuerdan del señor de la combi? Regresó para explicar su famosa pelea con la señora

El internet ha dejado una infinidad de videos virales. Algunos, por una u otra razón se vuelven parte de la cultura popular del mexicano, y esa es la diferencia entre un video viral pasajero y una joya eterna. El video del “señor de la combi” es uno de ellos y a 5 años de que llegó a nuestras vidas, tenemos las primeras declaraciones de su protagonista.

Don Gustavo, mejor conocido como “el señor de la combi”, se hizo famoso gracias a un video en el que discutió de mala gana –por así decirlo– con una mujer a bordo de una combi de transporte público. Hasta el día de hoy, todo se quedó en algunas risas, en compartir el video con amigos y en los memes que salieron al respecto. Pero hoy, hoy tenemos la historia completa narrada por el mismo don Gustavo.

Fue el youtuber Yulay quien se dio a la tarea de buscar a don Gustavo a como diera lugar para recolectar algunas declaraciones de lo sucedido. Después de mover montañas, el joven lo encontró a través de su nieta Jessy en en un domicilio del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

La viralidad de don Gustavo llegó un poco tarde a la familia según cuenta Jessy. Cuenta que nadie de la familia se había dado cuenta que el abuelo era viral hasta tiempo después que su nieto mayor le informó a toda la familia. “El abuelo está en internet”, se enteraron una vez que el video ya contaba con miles de reproducciones en diversas redes sociales. “Nunca me había tocado esa parte del abuelo”, dijo Jessy a Yulay.

¿Por qué empezó el pleito en la combi?

Ahora sí una de las respuestas que no los dejaron dormir durante un buen rato. Según narra don Gustavo, todo empezó porque la señora era “robusta” y quería ocupar más de un lugar. “La señora quería el lugar todo para ella, y no, pues viajamos colectivamente, la palabra lo dice. Es colectiva, no es particular. La señora quería mucha libertad, empezó a insultar, y yo no me dejo”, señala Gustavo en el video.

Después, “el señor de la combi” empezó a explicar como se fue desenvolviendo la situación hasta tener uno de los videos más populares del 2015. “Yo nomás le dije: ‘a mí no me tiente, señora, porque yo soy muy grosero’. Y siguió chingue y chingue”, dice don Gustavo. “Fue maleducada porque ofendió a varios. Una señorita hasta se quitó del lugar, pero yo no me di cuenta que estaba grabando, yo creí que estaba hablando [por el celular]”.

La historia después del video y la popularidad del “señor de la combi”

Después de explicar su versión de los hechos, don Gustavo contó que no tuvo ningún problema con su familia. “No se metió mi mujer, porque le dije: ‘a mí me insultó esta señora y yo me defendí nada más’. No me regañaron ni nada”, le platica a Yulay.

Como era de esperarse, a raíz de la gran viralidad del video, don Gustavo se hizo realmente famoso. Tanto así, que cuenta que en la calle lo reconocían. Jessy, su nieta, recuerda que lo detuvieron en una plaza comercial para ver si era “el señor de la combi”. Por ahí, una vez que fue por su nieta a la escuela, cuenta que los estudiantes e incluso profesores le estuvieron pidiendo fotos como toda una celebridad.

¿Está arrepentido?, ¿lo volvería a hacer?

Cinco años han pasado y don Gustavo se mantiene firme. Lo que pasó en la combi estuvo completamente justificado según platica. Gustavo afirma que la señora se merecía todos los insultos porque es una mujer “mala” y “autoritaria”.

Para aventarle a sus fans la posibilidad de una secuela, don Gustavo declaro: “Si me la vuelvo a encontrar, me la vuelvo a chingar”, asegurando que “se lo ganó, por mala. Se lo ganó la señora, ella fue grosera y yo fui peor”.

No todo fueron risas para don Gustavo

Como todo en la vida, hay dos lados, y “el señor de la combi” como su familia sufrieron ambas consecuencias. Como en todos los videos virales, las opiniones se dividen y don Gustavo recibió una gran cantidad de comentarios negativos. Su familia, por su parte, también recibieron ofensas según cuenta Jessy.

Al final de todo, a Gustavo no le gusta mucho que lo recuerden por ese video porque él no es así. Jessy aprovechó la oportunidad para limpiar la imagen de su abuelo diciendo: “aclaro, el abuelo no es así con las mujeres, tiene su carácter, pero no es grosero a tal grado de cada rato insultar a las mujeres, no, [él] las respeta mucho”.

Al final, don Gustavo se siente un tanto triste porque lo recuerdan por ese video. “Yo quiero pagar esto, porque la verdad, no vale la pena insultarla. Ya lo pasado pasado y ni modo”, finalizó. Aquí pueden ver el reportaje completo de Yulay: